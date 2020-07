Piden a funcionarios municipales abstenerse de acudir a eventos sociales

Eduardo Ortega / Nayeli García

Irapuato.- Dos de cada 10 internos de los anexos que han sido revisados por las autoridades municipales cuenta con antecedentes penales, dijo a conocer el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez quien aseguró que no está dejando solos a los anexados y una vez que clausuran estos centros de rehabilitación están siendo canalizados a otros espacios para su recuperación.

El presidente municipal comentó que hasta el día martes, se tenía la revisión a 17 anexos, de los cuáles nueve ya no operaban y tres más contaban con algún tipo de documentación, por lo que sólo se les hicieron recomendaciones, pero cinco más, no contaban con el permiso de uso de suelo, las recomendaciones mínimas de Protección Civil y no cumplían con las medidas sanitarias básicas por lo que fueron clausurados.

Compartió que en todos anexos había 208 personas, 18 mujeres y 190 hombres, los cuales fueron consultados en la Plataforma México y se encontró que 42 tenían antecedentes penales, por algún delito o por faltas adminsitrativas.

Ante la petición de la Federación Mexicana de Centros Especializados para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones (Femeceptad) para tener un ‘Plan B’ con los internos de los anexos, aseguró que no los van a dejar solos, por un lado se busca regularizar los anexos, pero también a través de la Dirección General de Salud se darán consultas psicológicas para quien lo requiera, y en el Centro de Atención a Víctimas también hay ese tipo de apoyo.

Recordó que en Irapuato opera el Centro para control de adicciones y la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) tiene el proyecto de hacer un centro de rehabilitación en las antiguas instalaciones del centro de salud de Torres Landa.

Continúan operativos

Los operativos en los anexos continúan en Irapuato; autoridades de los tres niveles de gobierno realizan revisiones a por lo menos cinco anexos al día; el miércoles en uno de ellos ubicado en Las Heras fueron aseguradas dos armas de fuego y cartuchos útiles, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En algunos otros se encontró que no contaban con permiso de uso de suelo, pero no fueron cerrados, pues se les dio tiempo para cumplir con este requisito.

Este miércoles fueron inspeccionados los anexos de la Santa Julia y la colonia Niños Héroes, en donde autoridades municipales como la Policía Municipal de Irapuato, Desarrollo Urbano, Protección Civil, así como la Secretaría de Salud de Guanajuato y la Cofrepris realizaron una inspección a los anexos.

La directora del anexo Centro de Fe, un plan y una obra, Rosa María Mortera señaló que aunque les fue colocado su aviso de suspensión por no contar con el permiso de uso suelo, van a seguri operando pues no están clausurados, ya que cuentan con el resto de los documentos y se les dio un tiempo para cubrir su último requisito y poder seguir atenndiendo a los 20 jóvenes que estaban en el centro.

Atienden a los menores

Por su parte, el director general de Seguridad Publica, Luis Fernando Navarrete, comentó que los operativos se estarán realizando en diferentes centros municipales, y explicó que cuando se cierra un centro, si los internos son menores de edad la autoridades municipal se hace cargo de ellos, pero si son adultos, tienen la libertad de regresar a sus casas sin dar aviso a nadie.

