Piden a autoridades rehabilitar tramo de acceso y salida de caseta de cuota

Cuca Domínguez

Salamanca.- El delegado de la región VII centro sur de la Secretaría de Educación, Leonardo Flores Miranda, informó que este día tuvo una reunión de planeación y análisis de lo que será el próximo escolar; lo que lleva una serie de acciones que habrán de desarrollarse con las autoridades escolares, directores, supervisores, jefes de sector y de la USAE, en la que participaron 500 personas y donde se confirmó que hasta este momento no se tiene fecha para regreso a clases presenciales, inicialmente se dijo que sería el 10 de agosto pero este día no se confirmó.

“Dadas las características y el semáforo en rojo por COVID19, parece ser que no hay condiciones para ese regreso presencial y aún no hay fecha que se defina, todavía están en análisis, revisando y viendo el comportamiento de la pandemia que es el principal factor para este regreso presencial a clases, se especula que pudiera ser el 31 de agosto, pero no me atrevo a darlo como un hecho.

En esta reunión se informó que se dará curso a los temas que atiende la Secretaría de Educación; todo lo que tiene que ver con el nuevo ingreso de maestros al sistema; promociones, aquellos maestros que ascenderá a directores, los directores que ascenderán a supervisores y toda esa información se estará validando, primero en México y de allá enviarán todas las disposiciones legales que habrán de atenderse y concretar estos procesos”, dijo.

Sin embargo, precisó que aún hay un escenario indefinido para determinar de qué forma inicia el próximo ciclo escolar, ya sea virtual o presencial a partir de la tercera semana del mes de agosto; los procesos apuntan hacia allá y seguramente en los próximos días se definirán las fechas. Por lo pronto Flores Miranda, se está en la etapa de capacitación a nivel de autoridades escolares y docentes.

Sobre los insumos para combatir el COVID19, en los planteles educativos, dijo, “es uno de los grandes desafíos que se estarán revisando en estos tiempos, es uno de los grandes retos, el autocuidado, de los maestros, pero también de los padres de familia, el autocuidado de los propios niños; cómo vamos a recibir a la población el día que tengamos que regresar de manera presencial, cómo regresaremos a los edificios escolares, como habremos de auto cuidarnos, los niños tienen que saberse cuidado y deberá comenzar en las familias.

Tendremos que regresar a la nueva normalidad tanto en la escuela como en la casa observando las medidas de higiene, asea y que permita disminuir al máximo los riesgos del contagio de esta enfermedad que ha venido a transformar los hábitos de la sociedad y que debemos conservar en el futuro”.

Aquí se informó que este martes y miércoles los jefes de sector estarán haciendo un análisis más detallado de las guías, herramientas y de la capacitación que tendrá que llevarse a cabo con los directivos y después con los docentes; además de la información referente al consejo técnico que se estará aplicando en cada una de las instituciones.

En esta reunión también se habló de las necesidades de aseo, sanitización, higiene y la intervención de padres de familia y cada autoridad estará haciendo lo propio, jefes de sector con supervisores y supervisores con directores y luego directores con docentes, de tal suerte que serán 3 semanas intensas de capacitación de actividad, de reconocimiento a la nueva normalidad, el trabajo de la nueva escuela mexicana, concluyó.

