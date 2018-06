Piden a Arredondo más apoyos para las comunidades

El candidato a la alcaldía de Salamanca escuchó las necesidades de los pobladores de tres comunidades durante su gira

Cuca Domínguez

Salamanca.- En Sardinas, El Baúl y la colonia Albino García, se comprometieron a votar por Antonio Arredondo Muñoz, para presidente Municipal y por todos los candidatos de este partido.

En estas comunidades el candidato a la alcaldía escuchó a los asistentes y se comprometió a atender sus necesidades como el drenaje de la comunidad de Sardinas y pavimentación de calles en la colonia Albino García y que se amplíen los programas que ya llegaron como techo digno y apoyos para adultos mayores.

Isabel Delgado de la comunidad El Baúl, le solicitó apoyo para rehabilitar el camino, éste que los comunica con la cabecera municipal.

A todas las peticiones el candidato dijo que les dará respuesta una vez que el voto de los ciudadanos le favorezca.

Así entre porras, vivas y aplausos recibió el apoyo de los ciudadanos de estas tres localidades.

Toño Arredondo, dijo estar convencido de que pueden seguir dando resultados durante los próximos 3 años tanto en la zona urbana como en la rural.

Luego habló de los otros candidatos, aquellos que traicionaron sus ideales y su partido, además de los ciudadanos, “yo no me doblo, no me venzo, me parto la madre por Salamanca, por eso vengo a buscar el voto de los salmantinos”, concluyó.

