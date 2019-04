Pide SSCI a la Fiscalía tener datos más precisos

Aunque celebró la difusión de los mapas de incidencia de la FGE, señaló que se debe cruzar información para informar mejor

Nayeli García

Irapuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato (SSCI) pidió a la Fiscalía General del Estado cruzar información para tener datos más precisos sobre la incidencia delictiva en la ciudad.

Esto, al deslindarse de toda responsabilidad y objetar sobre los robos ocurridos en el fraccionamiento San Antonio de Ayala, una de las 13 colonias, identificado como ‘puntos rojos’ en materia de robos que dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE).

La fiscalía dio a conocer a través de sus redes sociales las cinco colonias de Irapuato con mayor número de robos durante marzo en donde señaló que en ese mes se registraron más robos en el Centro Histórico, en Venado de Yóstiro, La Soledad, Benito Juárez y Los Cobos.

Mientras que el robo a negocio tuvo mayor presencia en el Centro Histórico, Barrio de Guadalupe, Barrio de San Vicente, El Refugio y La Hacienda.

Finalmente en el delito de Robo a Casa habitación, señala en primer lugar al fraccionamiento privado de San Antonio de Ayala, la Benito Juárez, Colinas del Río, Las Reynas y las Huertas.

Ante esta información la SSCI celebró la difusión de los mapas de incidencia de la FGE, pero señaló que se pueden tener datos más precisos.

“Estos mapas de incidencia, son una herramienta que la Secretaría ha venido elaborando y utilizando dentro del modelo de Intervención Policial Basado en la Evidencia, estableciendo las zonas donde se cometen los delitos; que ahora, con la publicación que hace la Fiscalía, podremos cruzar información y elaborar mapas más precisos”, señala el documento puesto a disposición de la ‘Opinión pública’ a través de sus redes sociales.

En este escrito precisa que la fiscalía da a conocer a San Antonio de Ayala como una de las colonias con más robos en casa habitación, sin embargo precisa que es un caso extraordinario y corrige a la fiscalía, al detallar que en sólo día se registraron varios robos que fueron atendidos por la Policía Municipal, pero éstos fueron derivados de fallas en la empresa de seguridad privada del residencial, ya que éstos le dieron el acceso.

Tal comentario, le valió a la SSCI comentarios de críticas como este: “Cómo es posible que Seguridad Pública deslinde su total responsabilidad con este tipo de comunicados ya que no se tendría que pagar por un servicio que Ustedes deberían proporcionar, me pregunto: y mis impuestos??? Por otro lado, sean claros con las noticias y no mentiras a medias. Exijo como ciudadano la VERDAD de los hechos”.

*Recuento

Colonias con más robos

Centro

Venado de Yóstiro

La Soledad

Benito Juárez

Los Cobos

Barrio de Guadalupe

Barrio de San Vicente

El Refugio

La Hacienda

San Antonio de Ayala

Colinas del Río

Las Reynas

Las Huertas

Esto te interesa #Irapuato te informamos que éstas son las colonias con mayor incidencia de robo de vehículos… #MapasDeIncidenciaFGE pic.twitter.com/jfVVrDbpZz — FGE Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) April 6, 2019

Esto te interesa #Irapuato te informamos que éstas son las colonias con mayor incidencia de robo de negocio… #MapasDeIncidenciaFGE pic.twitter.com/3zIUwmNVOe — FGE Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) April 6, 2019

#Irapuato te informamos que éstas son las colonias con mayor incidencia del delito de robo a casa habitación… #MapasDeIncidenciaFGE pic.twitter.com/uQXmNflxJg — FGE Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) April 6, 2019

