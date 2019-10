Pide Sophia Huett a policías no bajar la guardia

La Comisionada dijo que se tiene que trabajar más unidos que nunca en Guanajuato, sin importar colores, sin importar temas políticos

Salamanca.– Ante el atentado contra Policías Federales ocurrido la noche de éste martes en Acámbaro, la Comisionada de Seguridad Sophia Huett López, dijo que se solidarizaba con ellos y pidió a los elementos de todas las corporaciones a no bajar la guardia.

“Este es el espacio correcto para solidarizarnos con los policías e integrantes de las fuerzas armadas que en los últimos días fallecieron; afortunadamente no es el caso de Guanajuato, ayer ocurrió este enfrentamiento con la Policía Federal, una agresión inicialmente de la cual, y lo diré con toda su claridad, la gran capacitación de policías federales siempre es la que les permite responder contra este tipo de agresiones de las organizaciones delictivas.

“Hace un año lo vieron en Jerécuaro, hace unos días también, por ello felicito y reconozco a los compañeros de policía federal por ese valor, por esa capacidad y por ese patriotismo”.

Al hacer mención el posible móvil del ataque dijo “es una tendencia que está surgiendo a nivel nacional, en el caso particular de éste caso específico no me corresponde ahondar en el tema de quien pudiera ser o cuáles pudieran ser las causas; luego de que han ocurrido hechos de este tipo en Guerrero, Michoacán”.

Luego hizo un llamado a las y los policías de todo el estado, incluyendo evidentemente los policías municipales a tomar muy puntualmente el seguimiento de protocolos, no bajar la ‘guardia’, estar atentos, ya que cuentan con un gobierno estatal que los respalda y pueden tener esa claridad de que los responsa en su capacitación, en su armamento y también en aquellos casos desafortunados con se sufre alguna agresión o se pierde la vida.

“Tenemos que trabajar más unidos que nunca en Guanajuato, sin importar colores, sin importar temas políticos es uno de los temas en los que nos tenemos que enfocar”.

Luego dijo que por esta situación no están desertando los elementos estatales, “incluso aprovecho para comentar que hace unos días se dio a conocer un dato de parte del gobierno federal de que eran mil 200 los policías estatales, y hablaban de un déficit, la realidad es que esa es la cifra al 2012, hoy ya se tienen 3 mil 500 policías estatales que tienen las mejores condiciones que desarrollar su calidad de vida, concluyó.

