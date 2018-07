Pide Sinhué respeto para Guanajuato

Dijo en su discurso de agradecimiento que el estado señalará al gobierno federal encabezado por Andrés Manuel todo aquello que no sea beneficioso para los guanajuatenses

Daniel Vilches

León.- Durante su discurso de agradecimiento, el gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pidió al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que respete a Guanajuato. También manifestó que en él, el gobierno federal tendrá un aliado para la ciudadanía y el país, pero advirtió que también señalará en lo que considere que no abone a su administración.

“En Guanajuato se respeta al que gana, sabemos ganar y sabemos perder. El próximo presidente de México tendrá en Guanajuato a un aliado, un aliado para transformar este país, pero también tendrá a un gobierno que dirá las cosas como son, todo aquello que no sea en beneficio a los guanajuatenses los vamos a señalar, vamos a ser un gobierno responsable, sí respetuoso pero esperamos respeto mutuo para este gran estado que es Guanajuato”, expresó.

El ungido de la Coalición ‘Por Guanajuato al Frente’ garantizó que su gobierno, además de ser sensible y humano, seguirá con el combate a la corrupción y que habrá cero impunidad durante su sexenio. Señaló que la ciudadanía está harta de la corrupción que he emanado el gobierno federal y que ésta no puede ser tolerada por la sociedad.

Nuevamente, expresó que desde el primer minuto de que tome el mando del estado, su prioridad será el combate a la delincuencia y recuperar la paz y la seguridad para las familias guanajuatenses. “Vamos a hacer un gobierno, sensible, humano y de resultados para que todo México sepa porque los Guanajuatenses siguen creyendo en Acción Nacional, y porque después de 27 años la gente nos refrendó la confianza”, presumió.

En el evento de agradecimiento, horas después de que recibió la constancia por parte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato – IEEG- en le Velaría de la Feria, el gobernador electo fue abrazado por los líderes del PAN a nivel nacional y en el Estado, Damián Zepeda y Humberto Andrade, además de los distintos diputados locales y federales electos de este partido; no asistió Héctor López Santillana, quien ganó la elección consecutiva por el cargo de la presidencia municipal de León.

En su discurso, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Damián Zepeda, reconoció a Guanajuato como el bastión panista de México, ello por sus gobiernos, militantes y porque fue el único estado donde Andrés Manuel López Obrador no ganó el primero de Julio, y porque la mayoría de los cargos de elección popular los ganó Acción Nacional.

El líder de Acción Nacional también señaló que Rodríguez Vallejo se convertirá en el mejor gobernador de que jamás haya tenido Guanajuato.

“El PAN es ejemplo a nivel nacional, de unidad, de buenos gobernantes y buenos candidatos, Guanajuato es ejemplo de toda la República. Desafortunadamente a nivel nacional no fue el resultado esperado, pero yo hoy como líder nacional les quiero decir amigos panistas la fe que tenemos, porque luchamos con carácter, con valor, por cambiar este país y aquí yo hoy le digo a México, desde Guanajuato, el PAN está de pie y seguiremos luchando para cambiar nuestro país”.

AL