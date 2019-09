Pide secretario de Finanzas que los municipios ya no pidan tantos apoyos

Ante la incertidumbre de los mercados y las restricciones presupuestales y económicas. Héctor Salgado exhortó a los presidentes municipales tener mayor autonomía y tomar decisiones para mejorar sus ingresos

Lulú Vázquez

Guanajuato.- El secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, Héctor Salgado Banda pidió a los municipios que no vayan a pedir tantos apoyos a la dependencia federal y que por el contrario tomen decisiones “sin titubeos ni cálculos políticos” para mejorar sus ingresos.

Así lo señaló durante la Junta de Enlace en Materia Financiera entre el Congreso del Estado y los municipios a fin de que los ayuntamientos integren sus iniciativas de Leyes de Ingresos para el 2020.

Tras presentar la justificación de solicitud de endeudamiento por 5 mil 350 millones de pesos hechos al Congreso local y señalar que el panorama es complejo ante la desaceleración económica a nivel mundial, el contexto de incertidumbre de los mercados y la manera de hacer política pública con restricciones presupuestales y económicas, Héctor Salgado Banda dijo que los presidentes municipales deben tener autonomía y que no les queda de otra “más que ir buscando alternativas y tomar decisiones que seguramente no serán políticamente populares pero si no es ahora yo no veo otra mejor oportunidad”.

El funcionario estatal agregó que “yo los invitaría a que hagan su toma de decisiones y permitan así que tengan más autonomía, que no vayan a tocarle la puerta, que si repito, quiero ayudarles y todo, pero que no vayan a pedir tantos apoyos a la Secretaría de Finanzas y lo digo de manera muy respetuosa, hay mucho que ustedes pueden hacer, hay mucho que está en su cancha, yo creo que si hacemos ese análisis y esa revisión, con ese sentido común podremos hacer muchas cosas”.

Además les dijo a presidentes municipales y tesoreros que tienen que ser más audaces, al igual que lo tiene que ser el estado, “tiene que ser un reto que tenemos que afrontar y creo que lo van a poder hacer, creo que ahora es cuando, no es momento ahora para estar con titubeos y cálculos políticos”.

En entrevista, al preguntarle si se contemplan nuevos impuestos o el incremento en los ya existentes, Salgado Banda señaló que esto todavía está en análisis, “apenas estamos entendiendo el PPEF y tenemos un par de meses todavía para trabajar”. Dijo que el estado se allegaría de más recurso con la toma de la deuda, aunque al cuestionarlo si con eso sería suficiente respondió que “uno no tiene llenadera, necesitamos mucha lana y vamos a revisarlo (el tema de impuestos)”, además mencionó que se trabaja en un presupuesto base 0.

Refirió que para el año 2020, para Guanajuato se estiman recursos federales por 71.5 mil millones de pesos, cifra que es inferior en un .2% real anual, ya que en el 2019 el recurso fue de 71.67 mil millones de pesos.

Comentarios

Comentarios