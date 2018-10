Pide Ricardo Ortiz a policías no bajar la guardia

El alcalde manifiesta que el caso del policía atacado este sábado no tiene que ver con la delincuencia organizada

Nayeli García

Irapuato.- Los ataques a elementos de Seguridad Ciudadana son preocupantes y obligan a no bajar la guardia apretar en el tema de seguridad, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez ante el ataque que sufrió un policía municipal en su día franco, este fin de semana.

En los últimos meses se han registrado numerosos ataques y homicidios, el 80 por ciento relacionados a la delincuencia organizada, sin embargo en este caso, el alcalde puntualizó no tener indicios de que el ataque sea derivado de esta ‘guerra de territorio’.

“No tenemos todavía ninguna información al respecto, lo curioso es que estaba franco, afortunadamente por la última información que me dan es que no hay ningún antecedente ni de amenazas ni nada en contra del elemento, también por el tipo de calibre que se utilizó no pensamos que esté vinculado (delincuencia organizada), pero habrá que investigar”, comentó el presidente municipal.

Sin embargo, consideró que la situación sigue siendo preocupante, pues siguen los ataques contra elementos de Seguridad Pública, por lo que en Irapuato se ha instruido a los elementos de la corporación a que incrementen la seguridad aún en sus días de descanso.

“Se les ha dado a todos los elementos la instrucción de que incrementen sus medidas de seguridad cuando estén francos, porque de una u otra manera bajas un poquito la guardia, te sientes como cualquier otro ciudadano y ahí están las consecuencias”, señaló.

Ricardo Ortiz aseguró que la revisión a los elementos de Seguridad Pública continúa y es un trabajo permanente, sin embargo consideró que este ataque no se puede vincular o no todavía a ninguna situación.

*El dato

El sábado pasado, un policía municipal fue herido de bala en Los Presidentes cuando se encontraba descansado, según las primeras investigaciones, el elemento del Grupo Lobo estaba platicando con amigos, sobre la calle Díaz Ordaz cuando fue atacado desde un vehículo que se dio a la fuga.

Huachicol, requiere voluntad política Ante el robo de combustible y venta de drogas como principales motores de la delincuencia en el estado, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez urgió a que se legisle en estos temas, que dijo, ya no fueron resueltos en este sexenio pero corresponderá a Andrés Manuel López Obrador, cumplir su palabra de acabar con estos delitos. “Es muy curioso que cuando se quiso parar el robo al tren se logró y se bajó al 100% con la participación de fuerzas federales, estatales y municipales, ¿qué no se podrá con el huachicol? Yo creo que es una cuestión de voluntad política por parte del Gobierno Federal”, señaló. Consideró que la prioridad del Gobierno Federal debe ser vigilar los ductos, vigilar a Pemex y buscar los mecanismos de solución a este problema. “Esperemos que con el gobierno de López Obrador se tomen cartas en el asunto, de hecho ya se comprometió públicamente a decir ‘se va a acabar el robo de combustible’ y ojalá y lo cumpla, que nos dejen a nosotros hacer la chamba del fuero común y que se pongan ellos a vigilar los ductos y a ver los otros temas federales”, opinó.

