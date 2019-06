Pide respeto y apoyo mujer que celebró Día de Pole Urbano

Rosy Ponce se niega a firmar su renuncia de Japami pues es injusto que como representante de un deporte demandante la hayan tachado de vulgar, inmoral o corriente, la acosen y ataquen

Nayeli García

Irapuato.- Rosy Ponce, la empleada de Japami que fue despedida por tomarse fotografías en la fuente de la Plaza Principal, se niega a firmar su renuncia por considerarlo una injusticia.

La ex servidora pública habría dado de baja por algunas horas su cuenta de Facebook para después reaparecer con una postura en la que reprocha a los irapuatenses la forma en la que ha sido juzgada y atacada por practicar un deporte que le ha hecho bien a su salud.

Además de que advierte que no firmará su renuncia al puesto de secretaria que ha ocupado por casi ocho años.

“Yo soy Rosy G Ponce, hace unos días me tomé una foto en el marco del Día Nacional del Pole Urbano y desde entonces mi vida se convirtió en un infierno. Me acosan en la calle, hay memes sobre mí, atacan a mis amigas y bajaron todas las fotos que pudieron de mi perfil con el único fin de hacer una mofa de mi persona. Duele ver cómo mi gente es capaz de algo así, que Irapuato me haya convertido en una villana por el hecho de haber posado en una fuente.

“Ciertamente no fue la mejor decisión, pero era tanta mi emoción (recién este viernes pasado inauguraron la Plaza Principal) que quise ser la primera chica pole que representara con orgullo a Irapuato. Para quienes nunca han escuchado del pole urbano, es una actividad que deriva de la disciplina de pole dance, y cientos de chicas compartimos las más emblemáticas fotos en la ciudad, algunas más alto que otras, algunas más ágiles que otras, algunas en tubos, otras en escaleras, otras en plazas o en parques pero siempre orgullosas de la fortaleza de nuestro cuerpo…

Fue justamente haciendo una pose que implica flexibilidad me tomé una foto levantando una pierna…pero no contaba con que me ventanearan, con que me estaban tomando una foto saliendo de la fuente y dijeran que me bañé, que soy vulgar, que soy una persona irrespetuosa, inmoral, mala mujer, corriente… yo no soy ésa.

“Mis ojos se llenan de tristeza por todo lo que está pasando, ¿qué le diré a mi hija? Yo me siento orgullosa de haberme fortalecido, de poder cargar el peso de mi cuerpo que por años padeció de trastornos alimenticios, de los arduos entrenamientos que he pasado y los moretones con los que lo he logrado ya que el Pole ha cambiado mi vida.

“Hoy no me siento irapuatense, hoy no me siento protegida, hoy se ha dicho a los medios escandalizados que “no represento a un servidor público, el cual debe ser ejemplo”, hoy soy bandera de mal comportamiento y me han pedido la renuncia… todo por una foto que el morbo ha convertido en asunto viral.

Yo no quiero firmar la renuncia, he trabajado 8 años como asistente en una Institución incluyente, he cultivado mi trabajo y he permanecido por mi desempeño.

“Hoy me entero que estoy dada de baja, «despedida», por una foto en la que me juzgaron con desconocimiento, hoy lloro porque no tuve derecho a réplica, hoy hay memes que muestran apestocidad saliendo de mi cuerpo… He ofendido a esta sociedad y me disculpo, pero no me arrepiento de practicar una disciplina tan difícil, no merezco ser juzgada tan duramente ni mi hija merece verme humillada porque los periódicos me exhiben y me dañan, porque los que eran mis amigos me señalan y mi realidad se ve terriblemente transtornada.

“Hoy pido su apoyo replicando esta publicación con un hashtag #ApoyoRosy para que [email protected] demostremos que Irapuato sí tiene corazón, aunque sea un poquito. Busquen pues #DiaNacionalDePoleUrbano y verán un poco más de este maravilloso mundo.

Rosy Ponce

#deportecomocualquiera

#injusto

#somosdeportistas”, publicó.

Rosy pide a la ciudadanía unirse a ella y apoyarla para no ser despedida.

La publicación ha causado cientos de comentarios a favor y en contra de Rosy Ponce, a quien dicen no se critica que haya celebrado el ‘Día Nacional de Pole Dance’, sino que se haya metido a la fuente.

