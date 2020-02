Pide regidor renuncia de director de Medio Ambiente

Luz Zárate

Celaya.- Los audios que se empezaron a difundir en redes sociales desde el miércoles, ha derivado en estrés, pánico y nerviosismo en los ciudadanos, que se refuerzan con los asesinatos que sucedieron la noche del jueves.

En las calles, los hogares, escuelas, oficinas públicas, centros de trabajo y el comentario generalizado algunos mensajes se estuvieron distribuyendo donde amenazaban con que sucederían ataques simultáneos el jueves, lo que dejó a celayenses atemorizados.

Prefieren no salir

“Yo tenía un desayuno ayer (el jueves), pero como decían que iba a haber atentados, mejor no salí, tampoco llevé a mis hijos a la escuela y mi marido y yo decidimos que mejor nos quedaríamos en casa, más vale prevenir”, platicó Eloísa Valerio.

También Patricia Téllez contó que la tarde del jueves tenía pensado ir al supermercado a surtir su despensa, pero desistió al leer en redes sociales sobre hechos delictivos que se decía estaban ocurriendo que al final resultaron falsos.

“Decían que había un muerto en la gasolinera de Parque Celaya, yo apenas iba al súper y mejor ya no fui; me dio miedo y mejor me encerré en casa, los vecinos de mi cuadra también acordamos que nos avisaríamos de cualquier cosa que pasara”, comentó.

Pide alcaldesa prudencia

La alcaldesa Elvira Paniagua apeló a que quienes están difundiendo estos mensajes que no distribuyan información falsa.

“El mensaje a los ciudadanos es que sí estamos pendientes, que estamos haciendo el trabajo, que los gobiernos federal, estatal y municipal siguen trabajando de manera conjunta, ha habido resultados que no los podemos negar en ningún momento. Hubo un periodo de tiempo en donde se multiplicaron los mensajes y les pido que sean muy prudentes en la información que se está replicando”, señaló.

La noche del jueves ocurrieron dos asesinatos casi simultáneos uno en la autolata ubicada frente a la ‘glorieta de la Pepsi’ donde mataron a un trabajador del lugar; el otro en una vulcanizadora; en redes se difundía que había varios atentados, balazos y muertos.