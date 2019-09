Pide que UG tome en cuenta a feministas

La Universidad tiene que considerar que para las mujeres es más sencillo denunciar con sus propias compañeras

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato debe abrir los canales de comunicación a las colectivas feministas que se ha pronunciado en temas de violencia de género, porque al final son integrantes de la comunidad universitaria, pidió la legisladora del PAN, Libia García Muñoz al rector general de la cada se estudios, Luis Felipe Guerrero Agripino.

Lo anterior tras una reunión privada informal a la que fueron invitadas las diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género y a la que se sumó Libia García quien han pugnado por el tema.

“Yo lo he vivido ahora con las denuncias de violencia digital, en ocasiones a las víctimas les es más fácil acudir con sus propias compañeras a denunciar, pero lo que no queremos es que se quede ahí sino que esto pueda encontrar el eco suficiente en esta, yo diría, mal llamada ventanilla UGénero porque me parece que debe ser una puerta totalmente abierta para todas las que quieran denunciar”.

