Pide oposición investigar a funcionarios que armaron el Padrón de Pueblos Indígenas

Vanessa Sánchez Cordero, del Partido Verde pide se revise este padrón porque se están destinando recursos públicos y hay que tener una justificación; Ernesto Prieto, de Morena, considera que hay un acto de corrupción que no puede permitirse

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero y el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo se pronunciaron porque la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) inicie una investigación para deslindar responsabilidades de los funcionarios que en su momento participaron en la integración del Padrón de Pueblos y Comunidades ante las irregularidades detectadas y reveladas por Correo en el mismo.

Entrevistada por separado, la legisladora verde ecologista mencionó que incluso dicha investigación debería iniciarse de oficio para clarificar el asunto. Sin embargo, señaló que a la par se debe de hacer una revisión a dicho padrón.

Lo anterior de acuerdo con una investigación hecha por este medio donde se registró a personas que no pertenecen a ninguna etnia con el fin de que pudieran acceder a recursos y programas públicos.

“Pedimos que se revise este padrón porque se están destinando recursos públicos y hay que tener una justificación. Entendemos que estas personas están en un estado de necesidad, pero al final si tiene que haber por parte del gobierno del estado la verificación de que se está beneficiando a los grupos indígenas como tal y no que se están creando comunidades que no son indígenas para tener por ahí la justificación de programas o acciones gubernamentales para decir que se está haciendo algo a favor de los indígenas”.

Señaló que así como actualmente hay una exigencia muy grande de parte de Acción Nacional para que se revisen los programas federales, lo mismo se tiene que aplicar en el estado. Y agregó “por supuesto que se tiene que hacer esta investigación por parte de la Secretaría de la Transparencia incluso de oficio para poder deslindar responsabilidades, porque todos los funcionarios tenemos que estar cuidado el presupuesto y parte de eso es cuidar que los programas que están destinados a un objeto específico cumpla con este objeto y que no nada más estemos inventado padrones a tontas y a locas”.

“Se está cometiendo corrupción”

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ernesto Prieto señaló que quien se registra en un programa y no cumplen con los requisitos de ley están cometiendo un acto de corrupción y “en la cuarta transformación eso no es permisible aunque sea en un nivel podría decirse menor (…) creo que se tienen que revisar y que se sancione a los responsables, por ahí me dicen que en cierta manera estas acciones fueron promovidas por una dependencia estatal para poder bajar recursos para esas comunidades mestizas por parte de la federación, entonces que se investigue”.

Se pronunció porque además investigue el asunto la Secretaría de la Función Pública “no vamos a tolerar ni permitir ni estar de acuerdo en que personas que no cumplen con los requisitos sean beneficiados de programas porque eso es quitarle la oportunidad a otras personas que sí cumplen con los requisitos”.