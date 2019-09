Pide oposición aclarar la venta de tinacos

Denuncian vecinos de victoria a legislador del PAN; coincidieron que se debe de saber si se usaron recursos públicos que se le otorgan al diputado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena y del PVEM en el Congreso local, Raúl Márquez Albo y Vanessa Sánchez Cordero respectivamente, pidieron que se esclarezca la venta de tinacos que hizo el diputado del PAN, Armando Rangel Hernández a vecinos de la comunidad de San Juan Malinto en Victoria, quienes denunciaron que el legislador hizo negocio y les vendió tinacos de baja calidad y de dudosa procedencia.

La legisladora local del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, señaló que se debe conocer si hubo recursos públicos de por medio, a través del recurso que el Congreso del Estado le proporciona al diputado para el tema de apoyos sociales y de ser así, la Contraloría Interna deberá iniciar una investigación de oficio.

“La denuncia está ahí, la Contraloría puede iniciar de oficio una investigación, no necesita que haga una queja o una denuncia por parte de un ciudadano puede investigar estos hechos en donde se presume que hay una cuestión de fraude o ilegal o que se hizo un mal manejo, de ser cierto el escenario, al final es una compra que se hace con parte de recursos públicos que maneja el diputado y las personas que aportaron para comprar el material”, indicó.

Fue a través de la casa de enlace

De acuerdo con los pobladores, fue a través de la casa de enlace del legislador panista, que se les preguntó que si estaban interesados en entrar a un programa para que los tinacos y las bombas les costaran más baratos. De tal suerte que quienes se interesaron en el programa le entregaron a Carlos Rojas González colaborador de Rangel un total de 140 mil 800 pesos, de los cuales 36 mil 800 se destinaron a bombas y 104 mil pesos para los tinacos.

Es decir, cada tinaco tuvo un costo de mil 600 pesos y las bombas de agua de 800, no obstante los tinacos no tienen marca y su capacidad no llega a los mil litros y a los pocos días de habérselos entregado estos se rompieron. Al parecer el legislador aportó una parte del monto total de la compra de los tinacos.

Ante ello, la legisladora dijo que dentro de la investigación que se haga se debe primero determinar de dónde salió el recurso y si no se trata de un incumplimiento del proveedor.

Por su parte, el legislador de Morena, Raúl Márquez Albo, manifestó que se tiene que definir si hubo recursos del Congreso del Estado involucrados o si se trata de un asunto entre particulares, por lo que de ser así, los ciudadanos afectados tendrían que presentar una denuncia por la vía civil o penal.

Comentarios

Comentarios