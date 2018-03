Pide obispo respuesta de autoridades ante ola de violencia

Enrique Díaz lamentó que la llegada del Ejército Mexicano y la Policía Militar no logren disminuir la situación, y más aún, parece que empeora

Nayeli García

IRAPUATO, Gto.- Las autoridades deben de dar respuesta a la ciudadanía que se siente intranquila e insegura ante la creciente ola de violencia y delincuencia que pareciera que está ganando en la sociedad sin que nadie pueda hacer nada, comentó el obispo Enrique Díaz Díaz.

“Pareciera que estamos en la completa indefensión que no hay modo de detener y defendernos y me preocupa mucho y me da mucha tristeza que los que hacen estas cosas vayan ganando a las personas y que pareciera que no podemos hacer nada”, opinó el religioso.

Enrique Díaz lamentó la situación que se vive en el estado en donde los ataques a los policías municipales no cesan y con la entrada del Ejército Mexicano y la Policía Militar pareciera que todo sigue igual o peor, pues las amenazas de grupos delictivos no cesan pese a la presencia policiaca.

El obispo de Irapuato, comentó que la violencia se debe de atacar de muchos modos y en el nivel que a cada uno le compete, como es la prevención de los delitos que le toca a todos, el nivel de cuidado de la familia, de la iglesia de los maestros a través de la educación y por su parte el gobierno en su nivel debe de dar resultados.

“Se da a estos niveles de gobierno que deberán de responder a una ciudadanía que se siente insegura, que se siente intranquila y que no encuentra caminos”, dijo.

El eclesiástico no quiso afirmar o negar si la estrategia de seguridad ha funcionado o no en el estado, pero señaló que los hechos son lo que cuenta y lo que se ve.

