Pide obispo no juzgar a la Luz del Mundo por actos del líder

Lamenta Benjamín Castillo Plascencia que se afecte a la comunidad; asegura que se magnifican los delitos en la iglesia y espera que “ojalá que la verdad salga”

Roberto Lira

Celaya.- No se debe juzgar toda una institución por los actos de una sola persona, señaló el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, ante la detención del líder de la iglesia la Luz del Mundo; señaló que en casos de abusos por parte de religiosos se magnifica sobre otros casos que no son mediáticos.

El pasado cuatro de junio el líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue detenido en Estados Unidos acusado de abusos sexuales contra menores, pornografía infantil, entre otros delitos, a lo cual el representante de la iglesia católica en Celaya señaló que se tienen que comprobar la culpabilidad del acusado antes de dar un juicio sobre él, sin embargo lamentó que esto afecte a su comunidad.

“Ojalá se aclaren bien las cosas, se necesitan aclarar, todos estamos sujetos a las leyes si cometemos tonterías también tenemos que… claro que hay que probarlas, no digo sean ciertas a secas, para eso tiene que haber el beneficio de la duda y ojalá que la verdad salga”, dijo el prelado.

“Es muy triste que un líder religioso tenga una denuncia tan fuerte, ojalá que no sea así por el bien de su iglesia, dañaría mucho, pero mucho más daña un crimen, en primer lugar por las víctimas y en segundo lugar por su comunidad que cree en su servicio”, añadió.

Asimismo, Castillo Plascencia reconoció que hay casos de abuso en las organizaciones religiosas, , sin embargo, enfatizó que estos casos son mínimos en comparación a los que hay de manera general y en el caso de la iglesia católica se está generalizando a todos los sacerdotes señalándolos como pederastas.

“Eso es la mayor injusticia, que se juzgue a toda una institución por la falla de unos cuantos; cuántos gobernantes, cuántos políticos y no por eso decimos todos, ¿porque acá sí? Por eso tenemos que portarnos mejor, ser un buen testimonio y no al contrario y esto vale para todos los ministros religiosos”, dijo.

Critica a la ley de voluntad anticipada

La vida no depende de votos o decisiones personales, esta se debe procurar desde su inicio hasta que Dios lo permita, señaló el obispo, Benjamín Castillo Plascencia, luego de que Correo revelara que 583 guanajuatenses han firmado para que en caso de contraer una enfermedad terminal solamente tengan tratamiento paliativo.

“Eso no depende de los votos, no es cuestión de votos la vida, es una injusticia que se sujete a votos, no deja de ser criminal el que se vaya en contra de una vida”, señaló Castillo Plascencia.

Sin embargo, también reconoció que hay situaciones en las que los familiares mantienen vivo a alguien por conveniencia y permanecen cobrando seguros o jubilaciones y esto sólo alarga el dolor y sufrimiento de quienes padecen una enfermedad, por lo que sí se deben explorar formas de dar una muerte digna.

“Otra cosa es mantenerlos vivos nomas por negocio, es ahí donde entran las normas morales y que hay que estudiar bien, las autoridades deben procurar el bien común“.