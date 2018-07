Pide obispo no acostumbrarse a violencia en el estado

El ministro religioso pidió a quienes se “estén desviando del camino” que recapaciten y se den cuenta de que “no se harán ricos”, están trabajando para otras personas que sí están enriqueciéndose

Luz Zárate

Celaya.- La ola de violencia vivida en Guanajuato desde el pasado jueves, preocupa al obispo, Benjamín Castillo Plascencia, quien pidió a los ciudadanos que “no se acostumbren” a los hechos delictivos.

Monseñor pidió a quienes se “estén desviando del camino” que recapaciten y se den cuenta de que “no se harán ricos”, están trabajando para otras personas que sí están enriqueciéndose.

Por lo que pidió en varias ocasiones que las personas no se acostumbren a la violencia y que entre todos se apoye a procurar mayor seguridad en nuestros entornos.

“Cada día hay muertos y muertos y como que vamos perdiendo la sensibilidad y eso es lo malo, que nos acostumbremos a eso y desgraciadamente que también los que matan se acostumbren a hacerlo. Los que se sienten poderosos, los que hacen el mal, Dios les va a pedir cuentas, no crean que no, más pronto que tarde, que se arrepientan pero que ya dejen de hacer el mal”.

“Y los demás, los que andan en malos pasos, porque muchas de las víctimas andan en lo mismo, que dejen de hacerlo, a veces da la impresión de que piensan haciendo el negocio de su vida metiéndose en la bola, pero no se van a enriquecer, no es cierto que se van a enriquecer, están trabajando para que alguien más se enriquezca, eso está sucediendo, ojalá que cambiemos y que nosotros no nos acostumbremos”, señaló Benjamín Castillo.

Para el obispo, cada día aumenta el número de personas asesinadas y pareciera que la violencia que se vive en Guanajuato va subiendo de nivel.

“No nos acostumbremos a abrir los periódicos todos los días con un montón de muertos, en dos días 40 y otros estados igual, que no nos acostumbremos”, exaltó.

Castillo pidió que todos participen en tener un mejor clima de seguridad. Cabe recordar que entre jueves y viernes, se perpetraron 40 homicidios dolosos en 10 municipios del estado de Guanajuato, siendo Irapuato y Acámbaro los municipios que registraron más hechos de violencia.

El jueves se suscitaron 19 asesinatos, mientras que el viernes se reportaron 21.

Los homicidios ocurrieron en Irapuato (9), Acámbaro (7), Valle de Santiago (4), Tarimoro(4), Salamanca (3), Apaseo el Grande (3), Salvatierra (3), Yuriria (3), Celaya (2), Purísima del Rincón (1) y Guanajuato (1).

JJM