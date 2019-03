Pide obispo mejorar estrategia ante inseguridad

Enrique Díaz Díaz considera que el combate a la delincuencia no ha sido efectivo por parte de las autoridades, por lo que pide ajustar el modo en que se combate para no afectar más a los ciudadanos

Nayeli García

Irapuato.- El obispo Enrique Díaz Díaz consideró que las estrategias para el combate del crimen y la inseguridad están fallando, pues no se han tenido los resultados esperados por la sociedad y aunque algunas autoridades ponen en duda las estadísticas de violencia, dijo que se deben de reconocer las deficiencias y el problema grave violencia que se tiene.

“Lo que sí, no podemos negar es este ambiente de violencia, este ambiente de inseguridad de nuestro querido Irapuato y sigue siendo una llamada de atención para el estado, de los municipios”, señaló el religioso al mencionar que no se han tenido los resultados que se esperan en materia de seguridad.

“Entran delincuentes a la cárcel y salen como si nada, o entra medio inocentes y salen peor, algo, algo no está funcionando en la coordinación, en la aplicación de leyes porque no han se han tenido los resultados que quisiéramos y algo está fallando a nosotros como sociedad, como padres de familia, como maestros, como educadores y no hemos logrado los frutos que esperaríamos, como algo está fallando”, puntualizó.

Dijo que la semana pasada estuvo en Salamanca en donde se percibe el ambiente de tristeza e impotencia de no poder con la inseguridad.

“Se sienten desprotegidos, completamente desprotegidos y nos tiene que hacer reflexionar, autoridades algo está fallando, falta coordinación, falta atención, falta energía, falta aplicación de leyes, ocupa poner verdaderamente leyes”, enfatizó.

Cuestiona recortes federales

El obispo Enrique Díaz Díaz dijo que se deben castigar a las personas corruptas y no quitar indiscriminadamente los recursos a los programas federales, afectando personas que pueden estar haciendo su trabajo bien.

“Me da la impresión de que se han recortado programas, que se han recortado muchas cosas, con un buen fin: asegurar que no haya corrupción; pero al querer quitar todo se hace de una manera indiscriminada y se afecta a personas inocentes, personas justas a personas que están trabajando bien, a programas que están trabajando bien”, señaló.

Esto ante los recortes que siguen a los programas federales y del Ramo 23, que les fue quitado a los gobiernos municipales para evitar que se haga un mal uso de ellos y no se canalice a la satisfacción de necesidades prioritarias entre la población.

“Se debe analizar, habría que ver si es el programa el que no funciona o si son personas que no funcionan, si hay personas corruptas que se denuncien, si el programa es que no funciona que se aclare, no solo se puede decir que es corrupción y ahí cortar todo”, consideró.

En cuanto a la propuesta de realizar una consulta pública para la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que si se hace una consulta no debe de ser en las elecciones intermedias pues se caería en una confusión entre la población de que está involucrado todo el aparato presidencia y va a influir para que aparezca con toda la fuerza el presidente.

“Es revocación, no es otra elección, no es otra elección para seguir eligiéndose, es la preocupación que se tienen y es la protesta que hicieron los que no están de acuerdo”, refirió.

Finalmente, consideró que desde hace muchos años se ha pedido que la Iglesia tengan medios de comunicación para evangelizar, pero no como lo propuso el gobierno federal, en donde la Iglesia colaboraría para un fin gobierno.

“Algunas denominaciones religiosas se han asociado a partidos políticos, y cuando se asocian una Iglesia a un partido, ya se esclaviza y se entrelazan y no pueden funcionar”, puntualizó.