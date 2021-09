Nayeli García

Irapuato.- Ante la implementación de la Justicia Cívica en Irapuato, el obispo Enrique Díaz Díaz consideró que se debió avisar a la ciudadanía sobre este cambio y no sólo a través de las redes sociales.

“Mucha gente no está enterada y se tiene que hacer una gran labor de conciencia, porque si no va a ser un problema fuerte que no se va a comprender”, advirtió y agregó: “a veces creemos que todas las personas siguen las redes sociales, pero se necesita más conocimiento para todo esto”.

A partir de este sábado inició el nuevo sistema de Justicia Cívica, en donde se busca sancionar 116 faltas administrativas: 95 de seguridad pública, ocho de transporte y movilidad, ocho de tránsito y seis de maltrato animal.

Para estas, se prevén sanciones que van desde la amonestación, el servicio a favor de la comunidad, la multa de acuerdo a las umas y el arresto de no más de 36 horas.

La idea es que los infractores puedan defenderse, pero también ser multados de acuerdo a la reincidencia en su conducta y crear la conciencia ciudadana en ellos.

Recuperar el Fonden

En otro orden de ideas, el obispo urgió a recuperar el Fondo para Desastres (Fonden) que desapareció el presidente Andrés Manuel López Obrador, en razón que actualmente “se están viviendo varios desastres naturales que ni se pueden prevenir ni se pueden solucionar, pero sí se pudiera apoyar a los damnificados si todavía hubiera ese fondo”.

“Quitar fondos siempre va a ser peligroso. Recuerdo que cuando inició la pandemia decían que estaban prevenidos, pero nunca vamos a estar prevenidos frente a desastres. No hay prevención que pueda evitar tantas consecuencias. Es urgente que sí haya un fondo y es obligatorio que las autoridades tengan un fondo para estos desastres”, puntualizó.

Señaló que ahora con las inundaciones, sobretodo en Abasolo —el municipio de la Diócesis más afectado— escucha gente “que habla de prevención con una o con otra acción, sin embargo, frente a la naturaleza poco se puede hacer”.

En este sentido, el obispo llamó a la ciudadanía a la solidaridad y a ayudar a los damnificados por las lluvias, “pues no se ve que vayan a detenerse ni hay solución ante ellas”.

Recordó que la Diócesis cuenta con varios centros de acopio en las parroquias de Cristo Rey y de la Luz, en Abasolo; mientras que en Irapuato hay varias, especialmente en la de San Juan de Retana, donde ahora colocó ‘Cáritas Diocesana’.

