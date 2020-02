Pide obispo a las autoridades no tapar la violencia en Guanajuato

Nayeli García

Irapuato.- El obispo Enrique Díaz Díaz hizo un llamado a las autoridades y a la misma sociedad a no tapar la violencia que se vive en Guanajuato para cuidar su imagen, sino atacar a atacar el crimen que en conjunto con acciones entre sociedad y gobierno, pero también apoyar a las víctimas que ha dejado esta violencia.

Ante el incremento en los homicidios en Guanajuato que tiñeron de rojo enero y siguen con intensidad en estos días de febrero, en donde Irapuato lleva 87 personas asesinadas en lo que va del año, el obispo consideró que se deben unir esfuerzos entre sociedad, gobierno, escuelas, iglesia y familia.

“No es tanto la imagen que algunos han tratado cuidar, negando los números, negando las cifras, negando la situación, pero si vamos a cuidar la imagen y seguimos con el crimen, seguimos con la corrupción, seguimos con todo, o pactamos con el crimen aparentaremos estar bien, pero no se trata de aparentar y dar imagen”, señaló el obispo.

Enrique Díaz dijo que se debe de atacar el problema de raíz y combatir la realidad que vive la sociedad todos los días, que afecta más al interior de las familias y la vida de cada irapuatense o guanajuatense, que en el interior.

“Sí afecta, pero afecta la realidad que tenemos no solo al exterior sino al interior hacia dentro, hacia las familias, hacia las relaciones, hacia nuestros trabajaos, hacia las escuela o las mismas instituciones que se sienten vulnerables ante la violencia”, destacó.

Consideró que pensar en operativos como los que se implementaron en Michoacán no puede ser la mejor opción para acabar con la violencia, pues la gente no quedó del todo conforme, sino que se requiere de mayor coordinación, entre todos los involucrados pues a veces pareciera que no existe.

“Sí creo que es tiempo de sociedad, iglesia, escuela y gobierno ponernos más en tono en torno a esta violencia y nos da la impresión que no están tan coordinados los diferentes organismos que tendrían que estar muy coordinados para poder atacar el crimen pero no solo es cuestión de atacar el crimen sino qué están haciendo sino cómo estamos construyendo y qué estamos haciendo”, mencionó.

Destacó que las víctimas de los delitos acuden con los religiosos en búsqueda de apoyo y consuelo y es ahí en donde urge mayor atención, mayor cuidado y mayor coordinación de la sociedad y niveles de gobierno, en la ayuda a las víctimas de los delitos.

SZ