Pide no descuidar Valtierrilla

Cuca Domínguez

Salamanca.- El delegado Andrés Camacho Cruz aseguró que en Valtierrilla quedaron obras inconclusas, por ello realizan gestiones para que se terminen, y aseguró que es urgente y necesario que las autoridades no se olviden de esta comunidad.

Destacó que están trabajando con el personal de Obras Públicas y Desarrollo Social, porque hay obras, entre ellas las escuelas y calles que no concluyeron.

“Hay obras que están incompletas, las iniciaron, pero no las han terminado, por ejemplo la nueva escuela Mariano Matamoros, el kínder Alfredo Leal, para el lado de la colonia Los Ramírez; falta la terminación de la remodelación del kínder Tomasa Esteves”, dijo.

“Por el lado donde esta el CAM hay vialidades que no se han realizado, y por ello seguimos en las gestiones, en este momento no tenemos respuesta concretas, pero seguiremos en las gestiones porque la comunidad necesita mucha atención, por ello se siguen haciendo las gestiones, que el actual gobierno no se olvide de Valtierrilla y de sus habitantes”, señaló.

Camacho Cruz recordó que hay prioridades en la comunidad, entre ellas la seguridad, pero se requiere de la participación de todos y espera que el gobierno municipal continúe atendiendo las necesidades de los más de 18 mil 600 habitantes de Valtierrilla.

