Pide Municipio a bomberos regresar terreno donado

Con la intensión de construir una estación el alcalde manifiesta que deben tener todo en regla para poder obtener inversión estatal, al mismo tiempo se garantizó un apoyo de 100 pesos para comprar equipo

Daniel Moreno

Comonfort.- Autoridades de Comonfort solicitarán a los bomberos de este municipio les regresen el terreno que les fue donado hace cuatro años en la administración del panista Pablo López Portillo Rodríguez.

El presidente municipal José Carlos Nieto Juárez señaló que a cuatro años los bomberos no han podido construir su central como debería ser por diferentes razones una de estas es la falta de solvencia económica por eso se dialogará con ellos para llegar a acuerdos y revertir la donación pero con la intención de mejorar y hacer crecer esta central.

Según el presidente hay una necesidad clara de que bomberos tenga un espacio digno y propio pero mientras el predio sea de ellos el municipio no puede invertir, no obstante si la donación se revierte el gobierno local entonces si podrá gestionar recursos con gobierno del Estado o invertirle directamente y de lograrlo se tiene la firme intención de no sólo construir la estación de bomberos sino toda una central de emergencias donde se puede integrar a protección civil o alguna otra área de seguridad.

“Lo que hicieron los bomberos fue su base con un recurso del gobierno del Estado, lo que hizo el municipio fue donar el terreno sumado a un recurso del Estado para construcción de la base de bomberos pero se quedó a medias, por eso estoy en pláticas con ellos para recuperar ese terreno hacer la reversión mientras darles a ellos lugar pues no tienen recursos para hacer la central de bomberos, pero si podemos conjuntar recursos podemos aprovechar el terreno para hacer una central de emergencias”

Según el presidente municipal a los bomberos no se les ha dejado de apoyar y mientras se dialoga por la reversión el ayuntamiento autorizó la donación de 100 mil pesos para que puedan adquirir vehículos o equipo.

Los bomberos de Comonfort podrían adquirir equipo con valor de 1 millón de pesos con dinero de un fondo que maneja la asociación estatal de bomberos de Guanajuato pero el requisito es que la corporación de este municipio pueda aportar $200 mil pesos es decir un 20% del total para recibir el recurso solo que en este momento los bomberos solo tienen $50 mil pesos, pero con los $100 mil pesos que sumará el municipio el resto se podría conseguir con ciudadanos o empresarios y así se lograría la meta.

RC