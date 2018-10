Pide limosna anciana para lograr subsistir

La mujer vive con uno de sus hijos, sin embargo dice que en la casa nadie puede trabajar por lo que recurre a pedir dinero para ayudar con su ‘comidita’

Eugenia Rojas

Salamanca.- La escasez económica para adultos mayores, es una realidad diaria que enfrentan miles de personas, y que los llevan a la “mendicidad”. Celia Alcántar García de 95 años, ayuda a su familia a obtener su propio sustento, sentada en el portal Bravo del Jardín Principal, apoyada por la población con alimentos y monedas para su día.

Mi abuelito no era pobre, mataba res, chivo, guajolote. La mesa era muy grande y siempre había carne para comer, que tiempos bonitos aquellos, ahora hay muchos pobres” Celia Alcántar García

Limpia, bien peinada y agradecida, la alegre Celia, inicia su jornada a las 11 de la mañana. Hija de Susana García y Audon Alcántar, nació en Moroleón el 21 octubre de 1933.

Recordó que quedó huérfana de madre de un año y sus abuelos maternos, ‘Lola’ y ‘Toño’ la criaron. Ellos le enseñaron a trabajar y a salir adelante siempre.

Se dedicó a la maquila de colchas, sabanas y vestidos con su familia. “Me volé con mi marido y me casé en Yuriria, en la iglesia de la Preciosa Sangre de Cristo.

Llegaron a Salamanca con la refinería de Pemex, donde nacieron sus hijos. Trabajó en la farmacia Cárdenas con ‘el Cejudo’.

Viuda antes del 2000, se quedó a vivir con uno de sus hijos. “Mi hijo ya no puede caminar, está muy enfermo de sus piernas, el ya no puede trabajar, mi nuera nos cuida, pero ella no puede trabajar, yo salgo a pedir una ayudita, para ayudarles con mi comidita, no hay otra forma de llevar dinero y comidita”, señaló.

Dijo que por el dolor de rodillas no puede caminar y no puede trabajar, pero trata de ayudar a su familia de esta forma.

Dijo que hace cuatro años ella pide ayuda, “yo si trabajaba, siempre he trabajado, pero ya no pude porque me duelen mis rodillas”.

