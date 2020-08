Pide legislador a ayuntamientos acercarse a apoyar a escuelas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado del PAN, Armando Rangel Hernández, pidió a los ayuntamientos que se acerquen tanto a los escuelas públicas y privadas de sus municipios a fin brindarles apoyo ante la situación económica por la que atraviesan derivado de la pandemia.

Afirmó que las autoridades municipales deben tomar acciones para aligerar la carga económica de las escuelas en beneficio de los planteles, pero también de los alumnos, maestros y padres de familia; y que se señaló que en el caso de las escuelas públicas no cuentan con un presupuesto extraordinario para cubrir con el pago de algunos servicios como el agua potable y este recurso se obtiene de las cuotas de los padres, rifas, eventos o de las tienditas.

Esto mientras que la inactividad presencial de los alumnos ha afectado la economía de las escuelas privadas porque los padres de familia ya no volvieron a inscribir a sus hijos porque no pudieron pagar colegiaturas o porque consideran que al no haber clases presenciales, no vale la pena pagar altas cuotas.

“A las dificultades que implicará la implementación de clases a distancias y su posible afectación a la calidad educativa de nuestros niños y jóvenes, se suma la afectación a las finanzas de nuestras escuelas públicas y privadas, sometidas ahora al pago regular de sus compromisos relativos a su mantenimiento, sin la posibilidad de mantener sus ingresos”, refirió.

Por ello, insistió que, el llamado a las autoridades municipales es para que en el ejercicio de sus facultades contemplen un apoyo extraordinario a las escuelas que se encuentran en condiciones críticas.

Recordó que, en algunos municipios como Atarjea, Celaya, Cuerámaro, Huanímaro y Victoria exentan a las escuelas públicas del pago del agua y en otros se les condona el 50%, hay municipios que no les otorgan ningún apoyo.

“Solicitamos de manera muy respetuosa a los ayuntamientos, que se acerquen a sus escuelas para conocer las condiciones particulares que éstas viven y teniendo en cuenta las condiciones en sus finanzas públicas puedan tomar acciones que aligeren la carga económica de las escuelas en su municipio (…)”, dijo.