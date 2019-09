Pide Juan Manuel oportunidad de trabajar, su discapacidad no es impedimento

El hombre de 65 años dice no recordar cuántas veces ha llenado solicitudes de empleo y realizado entrevistas de trabajo. Actualmente es apoyado por sus hermanos, pero sueña con ser autosuficiente

Nancy Venegas

Irapuato.- Con lágrimas Juan Manuel Cano Sánchez, ruega por una oportunidad laboral. A sus 65 años de edad y con una discapacidad derivada de la diabetes asegura que su condición no lo limita para trabajar en lo que sea. El hombre quiere ser autosuficiente para cubrir sus gastos y no depender de sus hermanos.

Hace 10 años Juan Manuel Cano Sánchez, formaba parte de la población económicamente activa, trabajaba en una carnicería, en ese entonces no imagino que tendría que pedir ayuda a sus hermanos para cubrir sus gastos.

La diabetes que padecía se complicó y para preservar su vida, tuvo que aceptar que los médicos le amputaran su pierna izquierda.

“Mi vida cambió, me quedé sin trabajo, no tengo hijos mis hermanos me apoyan”, platicó Juan Manuel.

Después de recuperarse de la cirugía y aprender a caminar con su prótesis, hace 9 años empezó a buscar trabajo.

Nuevamente se enfrentó a una serie de obstáculos para reincorporarse a la vida laboral.

“Me gustaría trabajar en lo que fuera hace 8 meses hice las pruebas en el DIF, tengo 65 años y ese es otro problema además de mi discapacidad… Pero yo me siento con fuerzas, quiero trabajar”.

Juan Manuel no recuerdan cuántas veces ha llenado solicitudes de empleo y ha realizado entrevistas de trabajo, lo que sí tiene bien claro es que con su primaria y sus 65 años de edad, además de su discapacidad le impiden trabajar.

“Ojalá que esta vez si se me haga, mis gastos en promedio semanal son de mil pesos, no tengo seguro ni nada y si me urge trabajar”.

