Pide Inforum a Municipio servicios de sanitización

Nancy Venegas

Irapuato.- Taxistas del municipio aseguraron ser víctimas de una persecución por parte de agentes viales, que los han infraccionado -dijeron- injustificadamente por esperar pasaje en distintas zonas de la ciudad, incluso en las autorizadas para este servicio.

“Las multas son bastantes altas, estamos hablando desde mil hasta dos mil pesos, por detenerse un momento en algún lugar no permitido e incluso nos han multado por estar tiempo de más esperando pasaje en zonas permitidas para taxis. A mí me hicieron una multa la semana pasada, la pagué y fueron 800 pesos por estar parado mucho tiempo esperando en una base”, comentó Alfredo Medel, taxista desde hace seis años.

Afectados por pandemia

El taxista agregó que en plena pandemia la persecución a los ruleteros no ha cesado, pese a que este sector también resultó afectado con la disminución del 60% en la demanda.

“Pensamos que al no haber gente en las calles, con los negocios cerrados y cuando no estaba permitido el paso al centro, esto terminaría. Pero la verdad es que no, siguieron las multas abusivas de los elementos y nosotros no tenemos de otra más que pagar”, platicó un grupo de taxistas.

Pidieron que los operativos que consideraron abusivos, puesto que cuentan con su respectiva licencia y tarjetón en regla que se exige para brindar el servicio a los usuarios, termine.

“No es un buen momento de estar aplicando las multas, claro que estamos de acuerdo en que lo hagan cuando no se respete el reglamento, pero la verdad es que nosotros también la estamos pasando muy mal, los servicios bajaron mucho”, contaron los ruleteros.