Pide gobernador agilidad para reformar artículo 19

El Ejecutivo afirmó que aún hay tiempo para sacarla en esta administración

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Es necesario que se agilice el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión para que se reforme el artículo 19 constitucional en materia de uso y portación de armas de fuego y de ‘huachicoleo’, dijo el gobernador Miguel Márquez, porque la impunidad es lo que ha generado los altos índices de violencia.

Si el 70% de los homicidios de alto impacto son relacionados con el robo a combustible, y literalmente el 100% son con armas de uso exclusivo del Ejército, pues claro que si ayuda y esto evita la ‘puerta giratoria’” Miguel Márquez, Gobernador de Guanajuato

Señaló que aunque el presidente Enrique Peña Nieto respaldó la propuesta en la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el pasado martes 21 de mayo en Tabasco, ya no se ha vuelto a hablar más del tema.

Ante la pregunta si el Legislativo no ha hecho su trabajo, el mandatario respondió que “es un asunto que ha estado en la mesa durante los últimos dos años, (…) la semana pasada se hablaba de llevarse a cabo en este periodo. Yo no creo, no veo manifestaciones al respecto y eso nos ha generado mucha impunidad (…) hay tiempo para hacerlo, yo no sé qué esperan”.

Dijo que ante esta iniciativa, se requiere que ya se precise una fecha, pues la propuesta ya está ingresada y su discusión ya se encuentra muy avanzada.

Afirmó que pese a que no se ha avanzado en la iniciativa y que estos temas son de índole federal, en Guanajuato se sigue trabajando, tanto en la atención como en materia de prevención y generación de empleos, “ustedes saben Guanajuato tiene la tasa de desempleo más baja de la historia, educación la cobertura se incrementó 80% y 30% en universidad, 150 millones en becas, hoy traemos más de mil millones de pesos”.

Continúa trabajo con militares

Por otra parte, Miguel Márquez declaró que el estado no está apoyando en otro tipo de cuestiones a los militares que desde hace varios meses están coadyuvando con la operatividad, ya que el compromiso fue la construcción de la Brigada Militar con 400 millones de pesos la cual ya está concluida y está operando.

Añadió que en algunos municipios la Policía Militar ha pedido algún espacio para poder instalarse y “obviamente si requieren o demandan algún apoyo se los damos igual, sin ningún problema, es parte del compromiso”.