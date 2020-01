Pide gobernador a Beatriz Hernández cooperar y deje de echar culpas

Luis Telles

Valle de Santiago.- El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ante la queja de la alcaldesa salmantina de que no hay apoyo del Estado en materia de seguridad, aseguró que Salamanca tenía todo el apoyo, pero que creía que los salmantinos no se merecían un pleito de políticos.

Por esta razón hizo un llamado a la cordura y a trabajar, a lo que agregó que el gobierno estatal tenía toda la disposición para trabajar.

“Cuando la alcaldesa, pide y espera apoyo de 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, reitero que todo el apoyo para Salamanca, pero, la alcaldesa también que pida, allá arriba, que es ‘cuatacha’ del Presidente, para que nos mande más (elementos federales)”.

Sinhue insistió en que hay que trabajar todos y no poner pretextos

“Nos hemos reunido (con la alcaldesa) muchas veces, pero no ha pasado nada, y creo es importante que la alcaldesa ayude, coopere, que nos ayude a resolver los problemas, no a quejarse. Es bien fácil echar las culpas, cuántas veces yo le he echado la culpa a la federación en seguridad, asumo mi responsabilidad y trabajo coordinadamente”.

El gobernador, reiteró que en seguridad se requiere de todos, “la gente ya está harta de políticos que ‘nomás’ echen culpa a otros y no asuman responsabilidades, yo asumo mi responsabilidad del Estado y estoy trabajando para ello, y toda la disposición por los salmantinos, tenemos que ayudar a los salmantinos, que es una gran ciudad, una gran población”.

