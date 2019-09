Pide fiscal esclarecer robo a ‘La Gacela’

El pasado 19 de septiembre, la medallista Panamericana fue víctima de un ‘pacazo’ al salir de una sucursal bancaria ubicada en la Plaza de los Ángeles de donde había retirado 38 mil pesos

Lulú Vázquez

Guanajuato.- Luego del robo de 38 mil pesos del que fue víctima la medallista Laura Esther Galván “La Gacela”, el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre informó que dio la instrucción para que se esclarezca el hecho a la brevedad y que se hará lo necesario para recuperar el dinero.

“Todos (los casos) son relevantes porque sin duda, una deportista de esta talla y el monto de lo que era y con motivo del porque lo ganó, en lo personal e institucional vamos a esclarecer este tema y se hará lo necesario para recuperárselo”.

El pasado 19 de septiembre, la medallista Panamericana fue víctima de un ‘pacazo’ al salir de una sucursal bancaria ubicada en la Plaza de los Ángeles de donde había retirado 38 mil pesos.

Por su parte, el director de la Comisión Estatal del Deporte, Issac Piña Valdivia señaló que por reglas de operación, no se le puede regresar el dinero a “La Gacela”, no obstante que la corredora sigue recibiendo su beca mensual de 9 mil pesos.

“En cuanto supimos, el señor gobernador me habló directamente para contactarla, para brindarle el apoyo en cuanto a las situaciones jurídicas y la denuncia (…) Dentro de parte del recurso que desgraciadamente se vio afectada, no tenemos nosotros posibilidad de apoyarla ya que no tenemos ninguna partida en el sentido que son recursos públicos entonces hacer este tipo de apoyo se nos complica, sin embargo la seguimos apoyando con su pago de beca mensual y su pago de viáticos para sus competencias nacionales e internacionales”, dijo Piña Valdivia.

Mencionó que se desconoce si el recurso que le robaron eran parte del recurso que se le dio por parte de la federación o del estado.

LC

Comentarios

Comentarios