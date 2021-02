María Espino

Guanajuato.- Julio Ortiz Vázquez, dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la capital guanajuatense hizo un llamado a Alejandro Navarro para que sea más sensible en su actuar, si bien reconoció que Navarro es libre de hacer uso de redes sociales, resaltó que debe tener cuidado en no caer en temas que violenten los derechos humanos de otras personas como lo fue al hacer un TikTok imitando ser homosexual, situación que despertó molestia entre la comunidad LGBTIQ+ al considerar que fue una burla.

“El Presidente municipal puede hacer uso de sus redes sociales, puede hacer uso del TikTok, puede hacer uso del Facebook porque es una libertad de expresión, él tiene todo el derecho de usar sus tiempos libres en lo que a él le plazca, sin embargo debe tener cuidado en la manera en como lo expresa; él no es cualquier persona, es una representatividad de los ciudadanos, de 186 mil guanajuatenses y lo que él diga nos afecta a todos; como en aquella ocasión que dijo que no se permitía gente con tuppers en Guanajuato; es una situación que nos señalan a todos los municipales de Guanajuato”.

El dirigente aseguró que Navarro Saldaña se ha mofado y ha hecho burla generalizada en medio de un tema tan delicado de pandemia, por lo que pidió más responsabilidad.

“Guanajuato está de luto señores, se les están muriendo los Guanajuatenses con el tema del Covid y nuestro Presidente municipal se mofa y hace burla generalizada. -Oye pero todos lo hacen, si pero es el Presidente municipal y la responsabilidad en un mandatario como él debe ser muy correcta, insisto estamos de luto y las medidas que el Presidente municipal ha adoptado entorno a la pandemia no están resultando; el Covid nos está venciendo. No estamos para este tipo de bromas; hay mucho dolor en los corazones de los guanajuatenses y pareciera que en Guanajuato o pasa nada”.

Además manifestó que Navarro debería enfocarse en resolver la inseguridad pues recordó que se han registrado varios asesinatos en la capital, además de prestar más atención a las medidas anti-Covid y trabajar más en asegurar que en comunidades rurales se respete la Ley antes de culpar a un delegado porque se efectué alguna fiesta pues dijo que la autoridad municipal no está implementando las medidas pertinentes para que no suceda.

“El problema es que se dedica a hacer TickToks cuando estamos en un tema de pandemia, cuando estamos en un tema de asesinatos en el municipio de Guanajuato, cuando estamos en un asunto de que la gente no entiende; este fin de semana lleno y no es que la gente no venga, los guanajuatenses necesitamos del turismo, el problema es que en el centro no hubo una sola medida de seguridad: no había gente regalando cubreboca del municipio, no había personal separando a los grupos para provocar sana distancia”.

El político, finalmente, calificó de “mal gusto” la expresión de Navarro “que me perdone la novia pero la dejamos vestida y alborotada” luego de que cancelaron una fiesta en La Sauceda, pues el perredista mencionó que ese tipo de comentarios indolentes molesta aún más a la gente que hizo un gasto y de la manera que haya sido lo perdió.

dm