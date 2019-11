Pide diputada que Sinhue y Navarro intervengan en cierre de El Cubo

Magdalena Rosales señaló que tanto el gobernador como el alcalde deben de exigir a la empresa Endevour Silver mejores condiciones para los trabajadores

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y el alcalde Alejandro Navarro Saldaña deben intervenir de manera directa para que el inminente cierre de la mina de El Cubo se dé en las condiciones más favorables para los trabajadores, señaló la diputada local de Morena, Magdalena Rosales Cruz.

Dijo que se debe exigir a la empresa canadiense Endevour Silver que la liquidación de los trabajadores se dé en total apego a la ley y que por lo menos esperen un tiempo más, para que la suspensión de operaciones de la mina no sea el 30 de noviembre.

“Sino que por lo menos este fin de año, estos trabajadores no se queden sin sus sueldos y con la incertidumbre de buscar en dónde van a trabajar para seguir subsistiendo ellos y sus familias. Nosotros le exigiríamos al gobernador y al presidente municipal de Guanajuato que intervengan, nosotros como Grupo Parlamentario de Morena vamos a intervenir para que se den las cuestiones lo más favorables para los trabajadores”.

Y es que señaló que las autoridades estatales no pueden dejar a los trabajadores a expensas de las decisiones de la empresa, pues “nuestros mineros siguen siendo los más pobres y los dueños de las concesiones o de las minas los más ricos del mundo y creo que hay consideraciones que deben exigírsele a la empresa”.

Dijo que en conjunto se debe buscar que los cerca de 400 trabajadores de la Mina de El Cubo no queden desamparados y que si la decisión de cierre ha sido tomada “que haya un compromiso del gobierno del estado para ver qué se va a hacer, no se pueden dar concesiones y cerrar las empresas mineras con la voluntad de no sabemos quién; los dueños de estas empresas viven con lujos en alguna parte del mundo y dejan a una población trabajadora totalmente desamparada”.

El viernes, tanto el gobernador como el presidente municipal de Guanajuato declararon que no se dejará solos a los mineros de El Cubo que perderán sus empleos, Alejandro Navarro dijo que se analiza la posibilidad de acomodar a la gente en el Puerto Interior u otros espacios.

