Pide diputada debatir el tema del aborto con feministas y pro vida

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Mientras que, para la presidenta de la Comisión de Justicia y diputada del PAN, Cristina Márquez Alcalá no hay para cuándo pueda iniciar el análisis de las dos iniciativas presentadas en materia de aborto, su compañera de fracción, Libia García Muñoz Ledo pidió que el tema se lleve a debate y se escuche las voces tanto de mujeres feministas como de los grupos pro vida.

Sin embargo, Libia García dejó claro que la postura de Acción Nacional sigue siendo la defensa de la vida desde la concepción.

El lunes, el diputado del PRD, Isidoro Bazaldúa Lugo quien impulsó hace más de un año una iniciativa de reforma al Código Penal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación bajo algunos supuestos, lanzó un ultimátum a la legisladora panista para que en 45 días iniciara el análisis de la propuesta, de lo contrario la denunciaría ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) por omisión al no abordar el tema.

En entrevista, la panista Cristina Márquez señaló que, aunque Isidoro Bazaldúa está en su derecho de hacer las manifestaciones que quiera respecto a su iniciativa, ella decidirá el momento en el que se iniciará el estudio de las propuestas que han sido presentadas tanto por el PRD como Morena; “yo atenderé el tema cuando lo atienda y con mucho gusto los estaremos notificando”, dijo.

A decir de Márquez Alcalá en la Comisión de Justicia se han atendido temas prioritarios en materia de seguridad para el estado, aunado a que dijo, se ha trabajado en aquellas propuestas relacionadas con los temas de mujeres como la no prescripción de delitos como feminicidio y violación calificada, así como la homologación del tipo penal de feminicidio.

La legisladora consideró que el marco legal que se tiene en la materia es suficiente, no obstante, mencionó que es necesario fortalecer las políticas públicas para evitar que las mujeres vean la interrupción del embarazo como una opción.

“Yo consideró que debemos trabajar sobre el fortalecimiento de políticas públicas desde el estado por supuesto porque el principal interés es lograr abatir y erradicar la posible consideración del tema, es decir, que no sea esa la forma de, sino que existan las políticas públicas que permitan a las mujeres desarrollarse de tal forma que no llegue a ser una opción”, dijo.

“Se deben escuchar todas las voces”

Por su parte, Libia García Muñoz afirmó que ha externado su total respaldo a las causas de las mujeres, aunque reiteró que en la agenda del PAN no se está a favor del aborto “porque creemos en los derechos de todas las mujeres incluso las que están en concepción”.

La legisladora declaró que en Guanajuato no está penalizado el aborto y hay causas de exclusión en caso de violación, sin embargo, dijo que si hay un reconocimiento constitucional de la vida desde la concepción.

No obstante, la diputada del PAN afirmó que en este tema la voz de todas las mujeres debe ser escuchada y será el Poder Legislativo el que tome la decisión final; “es tan válida la opinión de unas como la de otras, es tan importante que las escuchemos a todas y ya se tomará en su momento, después del debate, una decisión al respecto”.

Afirmó que su homóloga, Cristina Márquez ha actuado con responsabilidad al atender temas relevantes en materia de seguridad y del sistema de justicia, por lo que confió en que en las siguientes semanas se pueda empezar a debatir el tema.

“Aquí lo más importante es que se escuchen las voces, que no hay un tema en esta casa del diálogo que no se pueda hablar, que no se pueda debatir y que no se pueda llegar a puntos de coincidencia y disidencia, pero lo importante es que hablemos de temas que hoy les interesan a las mujeres”.

Dijo que las opiniones tanto de los grupos pro vida como de los colectivos a favor del aborto deben estar sustentados con elementos filosóficos, jurídicos y científicos.

Y aseguró que “estamos haciendo lo que nos corresponda, sin cuestiones morales sin cuestiones que tengan que ver con alguna religión, de ningún tipo, sino haciendo un análisis técnico- jurídico de lo que nosotros opinamos y creo que se vale tener posturas ideológicas, eso es válido”.