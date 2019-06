Pide Diego Sinhue no perder sentido humano de ayudar al otro

El mandatario estatal afirmó que así como se preocupan por cuidar a otras especies animales y al medio ambiente también hay que cuidar al otra persona

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- “No deshumanizarse”, pidió el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a los grupos de ambientalistas y protectores de los animales, así como a la ciudadanía en general, pues afirmó que cuando un perro es abandonado, en redes sociales hacen revuelo e increpan a las personas que cometieron el acto, pero que cuando un niño en un semáforo se acerca a los carros a pedir dinero, hasta le suben la ventanilla.

Esto lo señaló durante el evento conmemorativo del Día Mundial del Medio Ambiente, al final de su discurso, el mandatario estatal manifestó que “no quiero ser aguafiestas, pero quiero hacer una reflexión porque hay algo que me preocupa y lo voy a decir, seriamente y claramente, he visto últimamente como cada vez más gente se entusiasma por la defensa de los animales y eso es muy bueno, eso algo positivo pero no debemos deshumanizarnos”.

Dijo que se considerarse líder de un gobierno humanista pero que ha visto como con mucha pasión mucha gente en redes sociales defiende a los animales y lucha contra el maltrato animal y “eso está muy bien, pero a veces un niño que viene a pedirnos dinero con hambre, con algún problema le subimos la ventanilla, vemos a un indigente que está bajo la lluvia y no es nuestro problema, sí vamos por el medio ambiente, sí cuidemos a otras especies, recordemos que no somos la especie, somos una de las especies, pero nunca perdamos el sentido humano de ayudar al otro”.

Y reiteró, “sí vamos a apasionarnos por defender los bosques, sí por los animales indefensos, pero nunca olvidemos al ser humano, porque luego justificaciones hay muchas, es que el ser humano se puede defender solo, es que él tomó esa decisión, no nos deshumanicemos”.

RC