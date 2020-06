Pide Coparmex distancia entre estado y Federación

Nancy Venegas

Irapuato.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Irapuato-Salamanca, Antonio Rivera García hizo un llamado al gobierno del estado para que ‘pinte su raya’ con la Administración federal, pues advirtió que, debido a la pandemia por coronavirus, en la entidad se podrían perder hasta 55 mil empleos formales; hasta abril 25 mil trabajadores fueron dados de baja ante el IMSS. A la fecha 402 empresas cerraron por falta de ventas.

Aplaude postura del PAN

Después de la reunión realizada el fin de semana en la que participó el gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo con sus homólogos, el presidente de la Coparmex Irapuato-Salamanca, dijo que es momento de que la Administración estatal fije su postura ante la Federación, pues ha omitido los llamados de apoyo para sobrellevar los efectos económicos del Covid-19.

“Se tiene que hacer algo más fuerte como lo hicieron ayer los gobiernos del Partido Acción Nacional de pintar su raya con la Federación, le están cargando a los estados que generan impuestos y nadie decía nada… Nos ven a los empresarios como los malos de la película y (…) ayer me dio mucho gusto que no nomás no se sumó (…) estamos apoyando esta postura; la Federación debe ya reaccionar no debe ser la postura nada más de una sola persona, esto es una democracia”, expresó.

Dismimuye padrón 2%

“De marzo a abril se perdieron 25 mil 333 empleos o dados de baja en el IMSS y esto representa el 2% de nuestro padrón de empleos formales; mayo fue muy fuerte porque fue el tercer mes parados y las empresas ya no estaban aguantando. En empresas, fueron 402 las que cerraron, se dieron de baja en el IMSS, es el 0.8% (…) cuando las empresas bajan la cortina ya no recontratan, es grave”, señaló.

Ante el panorama nada halagador, insistió en que es momento de que la Federación incentive a la IP, para que pueda enfrentar los efectos de la pandemia, mantenga operaciones y las fuentes de empleo.

“Solicitamos al gobierno federal que implemente los #RemediosSolidarios necesarios que buscan brindar una solución integral a la pérdida de empleo que estamos experimentando todos los días… El salario solidario es la vacuna para proteger el empleo, el seguro solidario es la terapia intensiva y el bono solidario es el energetizante para crear empleos”, concluyó.

