Pide CCE no dejarse llevar por golpeteo político y sí por las propuestas

Luis Arturo Sánchez Castellanos hizo un llamado a los votantes para que no se deje influenciar por la ‘guerra sucia’ de los candidatos, que se informen de las mejores propuestas y salgan a votar

Jazmín Castro

León.- A unos días de las elecciones, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Luis Arturo Sánchez Castellanos, alentó a los ciudadanos para que no se dejen llevar por los candidatos que han lanzado golpeteo, acusaciones falsas, ‘guerra sucia’ o que tratar de exhibir a sus contrincantes como ha pasado.

“Más allá de decir que es parte de la ‘guerra sucia’ que se sigue en la política, esto no eleva el nivel, por otro lado, no se puede decir que no existan candidatos que no hablen con la verdad”, explicó.

Por ello hizo un llamado para los votantes, para que no se deje influenciar por estos casos, que se informen de las mejores propuestas y salgan a votar.

Entre los políticos no es ético que a unos días de las elecciones saquen ‘los trapos sucios de los contrincantes’, pues todos deben ser transparentes, “lamentablemente así funciona la política en todo el mundo, es golpeteo, es ‘guerra sucia’, tratar de exhibir al contrincante, en algunas ocasiones con información y hasta acusaciones falsas, pero aquí el llamado por encima de todo esto, que la gente no se deje influenciar por todo lo que escucha”.

Aunque lamentó algunos hechos que se han generado a lo largo de las campañas, dijo que los candidatos deben ser transparentes, para que la gente evalúe las mejores propuestas y la intención de cambiar.

Finalmente aclaró que deben ser los ciudadanos que decidan por quién votar de una manera consciente, que mediante el voto es como deben exigir a los gobiernos que cumplan, pero todo dentro del ejercicio de los derechos y libertad de elección.

MEJZ*