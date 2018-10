Pide Cabildo que exediles aclaren la entrega fallida

Miembros del Ayuntamiento de Yuriria coinciden en que el proceso no se llevó de la manera correcta, pues aunque los ex integrantes aseguraban que habían entregado todo en tiempo y forma, al parecer no fue así

Luis Telles

Yuriria.- Por unanimidad, los integrantes del Ayuntamiento acordaron que la situación del gobierno saliente 2015-2018 se trate como único en una sesión extraordinaria ya que al no existir proceso de entrega-recepción no se tiene documentación alguna.

El secretario del Ayuntamiento, Juan Mar Sobrevilla dio a conocer que se equivocaron los mecanismos, porque los exediles fueron con él, para que les recibiera la documentación, “pero yo no soy el conducto. Traían un oficio en donde decía que se entrega en tiempo y forma, y ni es tiempo ni es la forma”.

Rogelio Salazar, regidor del PVEM, propuso que en la siguiente sesión donde se trate el punto, que participen los exintegrantes del Ayuntamiento 2015-2018, para que en forma definitiva se sepa quiénes son los que incurrieron en la irregularidad

El alcalde, Salomón Carmona Ayala, aseguró, “pues está todo desordenado, todo volteado, la verdad todavía no encontramos la hebrita de la madeja para ir descifrando como está todo (en administración municipal).

Dio a conocer que hay muchos archivos que han borrado de computadoras, tanto en el Ayuntamiento como en el centro de control de seguridad de la ciudad, “anteayer todavía a las 3 de la mañana, según me reportaron, alguien entró a borrar archivos del sistema de control de seguridad, tema que se está investigando”.

