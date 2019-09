Pide buscar alternativas para obtener vacunas

El regidor Román Cifuentes Negrete criticó también que no se hayan hecho llegar el 100% de libros de texto gratuito

Daniel Vilches

León.- Guanajuato no se puede quedar con los brazos cruzados por las decisiones que ha tomado el Gobierno Federal, sobre todo por la falta de vacunas, destacó el presidente del PAN estatal, Román Cifuentes Negrete.

El panista consideró que el estado debe buscar alternativas para obtener las vacunas necesarias para atender a la ciudadanía que lo requiera, sobre todo ahora que se registró el primer caso de sarampión en la entidad.

“El estado de Guanajuato no se puede quedar con los brazos cruzados. El gobierno del estado tiene que buscar y nosotros le pedimos que busquen alternativas, más allá de las fronteras porque no podemos estar dependiendo de este Gobierno Federal que hoy por hoy nos está demostrando que no puede”, destacó el líder blanquiazul.

Recientemente la Secretaría de Salud señaló que busca abastecerse de este biológico, ya que cuenta con los recursos para ello, siempre y cuando exista proveeduría y se respete el precio actual del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).

Cifuentes Negrete también criticó que la federación siga sin hacer llegar el 100 por ciento de los libros de texto gratuito, y es que denunció que a Guanajuato solo ha llagado el 76 por ciento de estas herramientas, de acuerdo a la actualización del 14 de agosto, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).

“Los niños de primaria no tiene el 100 por ciento de sus libros y creo que los más afectados son los de secundaria y telesecundarias. Ojalá pronto lleguen estos insumos elementales para el apoyo de los maestros y estudiantes y se hagan los ajustes necesarios a los programas para que no represente ninguna contrariedad en planificación escolar. Esperemos que este gobierno que hoy nos sigue fallando lo corrija de la manera más práctica”, concluyó.

