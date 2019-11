Pide Beatriz Hernández que inseguridad en Salamanca no se politice

Desmintió a Raymundo Gómez, al asegurar que existe acercamiento con la sociedad para tratar el tema y explicar las acciones que se han implementado en el municipio

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Para la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca (CCE) Raymundo Gómez, miente al señalar que no son recibidos o escuchados en el tema de seguridad, quien agregó que hace unos días se reunió con integrantes del observatorio ciudadano, por lo que lamentó que se politice un tema tan delicado como la seguridad.

Luego de la reunión que sostuvieran el presidente del CCE y la presidenta del Observatorio Ciudadano local Blanca González con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, para tratar tema de la inseguridad del municipio y en el que se acordaron establecer mesas de trabajo y tener comunicación directa, ya que a decir de Raymundo Gómez no hay comunicación con el municipio.

“Es un tema que no se puede politizar, lamentó profundamente que el señor Raymundo, por cierto suplente del diputado Justino Arriaga, haya hecho esas aseveraciones utilizando una institución tan respetuosa como el consejo coordinador empresarial y porque no es un tema de partidos”.

Señaló que recibió a la presidenta del observatorio ciudadano hace unos días y se les explico la situación que se vive en Salamanca, las acciones que se han realizado y los resultados, “miente totalmente al decir que no los escucho y que no los recibo es totalmente falso, hay apertura por completo, sino no estuviéramos sesionando en el consejo de participación ciudadana”.

Enfatizó en que se ha tomado la responsabilidad del municipio y se trata de sumar al ser un tema que compete a todos, por lo que no abona en nada que cada quien jale para su lado.

Apeló a la voluntad del gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para platicar directamente y se puedan realizar mayores acciones, además de la petición de más elementos de las FSPE y la devolución del equipo para la policía municipal.

Se solidariza con Elvira Paniagua

Beatriz Hernández Cruz lamentó los hechos ocurridos la noche de este jueves en el municipio de Celaya, en donde el director de seguridad pública fue atacado a balazos, por lo que dijo, se comunicó con Elvira Paniagua, además de señalar que entiende lo que la alcaldesa celayense está pasando.

