Cuca Domínguez

Salamanca.- La alcaldesa Beatriz Hernández lamentó las circunstancias que nos ha tocado vivir por la pandemia del Covid-19 y llamó a la población a ser conscientes, “si te enfermas porque no te cuidaste no es culpa del presidente de la República, ni del gobernador, ni de la alcaldesa; cada uno de nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades; veo con mucha intranquilidad que los hospitales se han estado saturando y no solo los de Salamanca, si no los del estado y esa si es una gran preocupación”, dijo.

“Lamento mucho (…) que pese a los enormes esfuerzos que hemos hecho como administración pública para que la ciudadanía tome las medidas necesarias y que no salga de su casa si no es necesario, que use el cubrebocas, que se lave las manos, que evite las reuniones y las fiestas. He visto los esfuerzos que hace el gobierno federal, el del estado y el municipio (…) pero lo que ha faltado es la voluntad ciudadana”, manifestó.

Lamenta situación

Beatriz Hernández dijo que su gobierno ‘ha hecho de todo’, desde colocar información en espectaculares, perifoneo en vía pública, con participación de las patrullas, Protección Civil y Bomberos y lamentó el gran número de personas que fallecido por esa situación.

“El mensaje es claro, nos tenemos que cuidar; lamento mucho que las personas no quieran entender; me preocupa la parte económica y los comercios, pero es importante que nos cuidemos (…)”, señaló.

Sobre medidas más drásticas como multas o ingreso a barandilla, dijo “nosotros pensamos que esa no es la solución, porque es un tema de violencia (…) y la violencia genera violencia y aquí lo que se requiere es generar conciencia y es eso es lo más importante”, concluyó.

AC