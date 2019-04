Petromex es un engaño, es financiado por Romero Deschamps; disidente

Afirman que trabajadores que se adhieran al nuevo grupo no podrán gozar de los derechos en el STPRM ya que no pueden estar en ambos sindicatos

Cuca Domínguez

Salamanca.- Disidentes como Sergio Morales Quintana, del Frente Nacional Petrolero, quien busca la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), asegura que el surgimiento formal de Petromex, organización sindical reconocida por la Secretaría del Trabajo, que pretende agrupar a los trabajadores petroleros, es un fraude, porque quien lo integre no podrá pelear sus derechos en el STPRM, “ningún trabajador puede pertenecer a 2 sindicatos; solo buscan dividir porque están financiados por Carlos Romero Deschamps”, acusó.

Mientras poco más de 400 trabajadores petroleros marchaban en la ciudad de México para dar a conocer la creación del nuevo sindicato, Morales Quintana declaró a Correo, que “Petromex es un engaño, los trabajadores petroleros no podrán estar dentro del contrato colectivo de trabajo, porque el contrato le pertenece al STPRM; en lo que se debe de trabajar es en la democratización del sindicato petrolero y en quitar a Romero Deschamps, porque el sindicato petrolero de la República Mexicana, no es malo, los malos son sus dirigentes.

No se les olvide que se requiere de un proceso laboral para que Pemex, tenga un convenio con un muevo sindicato. Aclaro no está descabellado tener varios sindicatos al interior de Pemex, pero solo hay un contrato colectivo de trabajo y ese lo tiene el STPRM, por ello lo que se busca es cambiar a los dirigentes”, dijo.

El aspirante a dirigir el STPRM, además aseguró que Petromex, “está financiado por Carlos Romero Deschamps; él los está manejando, porque en el momento que le queremos hacer auditoria a él y a los 36 secretarios generales, ellos, los de Petromex, no van a tener ingerencia porque ya no pertenecen al STPRM y los que están a la cabeza de Petromex, ni siquiera son petroleros; solo están viendo ese sindicato como un negocio, como una empresa privada y eso no se puede porque para integrarlo primero tienen que renunciar al STPRM y al renunciar pierden sus derechos”, advirtió.

El líder del Frente Nacional Petrolero, llamó a toda la base petrolero a que se informen, a que se enteren que pasa si dejan el STPRM, a que no se afilien porque perderán sus derechos, tan simple como eso.

Además llamó a las autoridades de la Secretaría del Trabajo a que demuestren que los integrantes de Petromex renunciaron al STPRM; además no puede generarse una nueva organización con los estatutos del Sindicato petrolero o el mismo contrato colectivo, eso no se puede hacer, hay una clara violación que las autoridades tienen que corregir.

Finalmente llamó a los petroleros a mantenerse dentro del STPRM y luchar por derrocar a Carlos Romero Deschamps, “que haya una verdadera democracia y que los trabajadores petroleros dedican quien los dirija”.

