Los trabajadores petroleros de RIAMA en Salamanca denunciaron que Pemex implementó un programa de “inestabilidad social”

Cuca Domínguez

Salamanca.- Trabajadores Petróleos sindicalizados denunciaron a través de mantas y pancartas que Pemex ha implementado un programa de inestabilidad laboral, dado que no hay condiciones para laborar.

De acuerdo a la denuncia aseguran que no hay insumos en los hospitales y clínicas, no hay ropa de trabajo, no hay apoyo a vivienda, no se pagan las becas, no hay préstamos administrativos, no hay movimientos definitivos, no hay préstamos administrativos y ni hay contratación para los transitorios por el bloqueo de plazas.

Los trabajadores colocaron las mantas en el acceso de las puertas a la 1 y 4 de la refinería “Ing. Antonio M. Amor”, así como en el Hospital regional de PEMEX.

Los obreros petroleros, insisten que esta situación los mantiene en constante riesgo, tanto a ellos como a las instalaciones y a la población en general, por lo que exigen solución a esta problemática.

Anunciaron que esta será una de vías actividades que se realizarán para hacerse visibles y que se sepa en qué condiciones opera la refinería.

Información en proceso…

Te puede interesar:

ac