Peter Tarlow, quien ha asesorado a gobiernos de diversas ciudades turísticas, expresó que México debería ser una potencia mundial en turismo

Alejandro Sandoval

Guanajuato .- Peter Tarlow, experto en seguridad turística a nivel mundial, planteó que para lograr el éxito de una policía turística debe haber mejores salarios para los policías y estos deben tener mínimo una carrera profesional.

De visita en Guanajuato, el especialista destacó que sin seguridad turística y sin bienestar turístico no puede haber desarrollo económico.

Foto: Alejandro Sandoval

“Sí vamos a tener policías bien capacitados, si vamos a tener policías bien profesionalizados, tenemos que darles buenos sueldos. No necesitan estar en competencia con otros policías. Yo necesito competir con el mercado privado y tengo que pagar más que el mercado privado porque si no voy a perder. Yo necesito policías bien educados, mínimo licenciatura. En mi ciudad no tenemos ni un solo policía que por lo menos haya cursado 4 años de universidad. Yo prefiero nivel máster o nivel de doctorado, no queremos personas que han estudiado para ser policías, yo los puedo enseñar en casa, yo quiero que cubren psicología, sociología, idiomas. Necesito un equipo basto, que los policías hablen 2 o 3 idiomas, eso hace la diferencia”.

Foto: Alejandro Sandoval

México debería ser potencia, asegura

Peter Tarlow, quien ha asesorado a gobiernos de diversas ciudades turísticas del país y a nivel internacional como el Mundial de Brasil y diversos juegos olímpicos, expresó que México debería ser una potencia mundial en turismo porque tiene gastronomía famosa, cultura, tiene historia, playas, ciudades grandes y aldeas.

“No les falta nada, pero hay una cosa: inseguridad. Están bendecidos en ubicación, a un lado del país más rico del mundo, pero yo cuando paso la frontera y llego a México nadie sabe hablar inglés”, dijo.

Agregó que México debe atender su tema de inseguridad interna para poderle decir al mundo que es un lugar seguro.

Foto: Alejandro Sandoval

Dijo que lamentablemente cuando ocurre un hecho de violencia en una entidad en específico, la información que trasciende a nivel internacional es que México es un país violento.

En una charla con medios de comunicación, Peter Tarlow estuvo acompañado por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, así como un grupo de guanajuatenses con los que tiene amistad, de la Asociación civil Vamos por Guanajuato.