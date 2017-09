Pese a peligro, vecinos regresan a sus casas en El Rehilete

Recibieron la visita del personal de Infonavit y les aseguraron que las casas no representan un riesgo

Sergio Maldonado

VILLAGRÁN, Gto.- Fueron testigos del temblor ocurrido el pasado martes en la Ciudad de México, su hogar se ubica en la delegación Gustavo A. Madero y decidieron regresar a su departamento en Villagrán, en el sector Vivir del Fraccionamiento El Rehilete.

Alicia Reyes y su pareja Delfino García, arribaron está madrugada al departamento que adquirieron hace 3 años y que formaba parte de sus planes de retiro.

El día de ayer notaron que la estructura sufrió mayores consecuencias por el sismo y ahora son más graves las aberturas que dejaron al momento de irse.

Dejan albergue

Asimismo, varios vecinos de El Rehilete abandonaron el albergue implementado en el Centro Impulsó del Rehilete donde permanecían cerca de 60 personas.

Luego de recibir la visita por parte de personal del infonavit, les comentaron que las casas no representaban un riesgo y que Protección Civil no era ninguna autoridad para determinar un riesgo inminente, por lo que algunos prefirieron mudarse o resguardar sus pertenencias en domicilios rentados en ciudades aledañas como Celaya, Cortazar y la cabecera municipal de Villagrán.

“Nos estamos llevando las cosas a una casa que rentamos para proteger nuestras pertenencias, nuestra familia se va ir pero nosotros vamos a regresar para seguir cuidando las casas mientras nos ofrecen una solución”, comentó uno de los vecinos.

Si bien ayer por la tarde el gobernador del estado, Miguel Márquez señalaba que era una situación estructural de mucho tiempo y no a causa del sismo, el personal de Protección Civil detectó durante su recorrido, mayor afectación por el movimiento telúrico ocurrido el pasado martes.

Surgen más afectados

Rodrigo José Antonio Espejel Aranda, es otro propietario que ni siquiera ha ocupado su vivienda, fue en días recientes en que solicitó la atención de la constructora Viviendas del Bajío, debido a que presentaba goteras en el techo, por lo que proporcionó las llaves para el acceso y es hora que no detienen el problema y no le devuelven sus llaves.

“Desde que la compré no vivo aquí porque tenía goteras y se empezó abrir el techo, les pedí que me arreglaran pero perdieron las llaves, ahora no puedo entrar porque ya no abren las oficinas y no sé si la van arreglar”, expresó.