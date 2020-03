Pese a todo, Óscar sigue adelante recogiendo basura

Jazmín Castro

León.- Los amantes de lo ajeno traen en jaque a los vecinos del Fraccionamiento Hacienda Viñedos, quienes exigen a la constructora Grupo Sadasi una respuesta y pidieron ayuda de las autoridades municipales.

La madrugada del pasado viernes al interior del Circuito Merlot, cuatro viviendas resultaron con daños severos, en una de ellas los delincuentes realizaron un boquete y fueron descubiertos por los moradores hasta que estaban en su habitación.

Otro de los daños ocurrió cuando en una vivienda los ladrones definitivamente arrancaron la protección, ingresaron por la ventana que rompieron y hasta la lavadora sacaron.

Pero no conformes también provocaron daños en una chapa, en un domo y la azotea, todo esto lo realizaron equipados con barras y con herramienta para cometer sus fechorías.

Ayer al menos 30 vecinos del circuito se reunieron y exigieron a la constructora les brinde los mecanismos de seguridad para ‘frenar’ los robos que están de manera constante.

Arturo N., vecino de la zona y representante de los vecinos comentó que están hartos de los robos, de los delincuentes que no son detenidos y que la constructora no les brinde una respuesta, “solo se limitaron a decir, vendemos casas no seguridad, eso fue lo que nos dijeron”, explicó.

Cansados de esperar una respuesta y con el temor de que esta vez sea su casa o su familia la afectada, pidieron que intervengan las autoridades municipales, pues coinciden que el fraccionador les vendió un proyecto y que ahora que se están ampliando hacía el Hospital Regional de León, el número de robos a las viviendas han incrementado.

“Solo tienen dos guardias para todo el circuito, además de que los veladores que pusieron en la parte de atrás también dijeron que si ven a los asaltantes van a correr”, explicó.

Clausuran ventanas

Tanto es el miedo que los vecinos han adquirido, que uno de los lugareños decidió clausurar las ventanas de su hogar, ahora solo quedan las protecciones como adorno, y que seguramente se tratarán de llevar.

LC