Buscan regularizar la tierra que habitan hace 40 años

De las más de 5 mil hectáreas que conforman la ANPM La Patiña, 9.7 hectáreas son ocupadas por los 13 centros de producción de ladrillo artesanal, uno de los productores más antiguos es Alberto Martínez, quien ha vivido en el lugar desde hace más de 40 años, tiempo que ha luchado por conseguir la escritura de las tierras propias y familiares.

“Ahora batallamos con las escrituras, sin escrituración no tenemos nada”, dice don Alberto, “los que tienen escrituras, decimos nosotros, son falsas”.

El señor Martínez explica que el nombre de Las Ladrilleras es Fraccionamiento Campestre Alloschia, “el apoderado es mi hermano, tengo más de 40 años aquí, nosotros no hemos podido escriturar ¿cómo es posible que otros sí?, dicen que aquí todo es irregular”.

En Las Ladrilleras pocos son los domicilios que tienen piso y muros firmes, las casitas están hechas de lámina, lonas y tablas. El grado de marginación es muy alto, según el índice por localidad del Consejo Nacional de Población. Las únicas localidades que cuentan con agua entubada son Hacienda Arriba y La Patiña, mientras que los restantes se abastecen por medio de manantiales, pozo y pipas. El mismo escenario para el suministro eléctrico, los diablitos y en pocos casos, paneles solares, son la fuente de energía.

“Aquí batallamos mucho con el agua, y antes la luz, ahora ya la pusieron, pero no querían ponerla; nosotros aquí tenemos agua, ahí está el pozo, pero en el tiempo de sequía se acaba y quedamos como unos dos meses que no le sale ni gota”, platica Alberto.

La escasez de agua es una prueba a librar en temporada de calor para la elaboración de ladrillo artesanal, pero en lluvias, el exceso del líquido no deja trabajar a don Alberto, “tengo unos 35 días sin trabajar, por la lluvia, ya estoy endeudado; me salen trabajos, como viajes de escombros, pero ¿y mis ladrillos? el agua no me deja prender los hornos”.

La contraparte

La planta industrial Creplas no vive la misma realidad que sus vecinos, ellos si tienen agua los 365 días del año. En 1994 se instaló el Rancho de Creaciones Plásticas San Francisco S.A. de C.V. dedicado a la fabricación y comercialización internacionalmente reconocida de productos de piel sintética, su territorio consta de una nave industrial de unos 100 metros de largo por unos 80 de fondo, además del amplio terreno que conforma su perímetro. Aquí trabaja otro tanto de los habitantes de La Patiña.