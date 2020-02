Pese a prohibición, instalan otra antena de señal

María Espino

Guanajuato.- Marco Antonio Figueroa Sierra, director de Servicios Públicos Municipales, informó que la próxima semana se harán los trámites correspondientes para la integración del Comité Técnico que estará a cargo de la concesión de recolección de basura en la capital.

Precisó que una vez que quede integrado él entregará el expediente para la convocatoria a los interesados, el cual presenta casi un 95% de avance.

Figueroa comentó que es poco lo que hace falta para que dicho expediente se concluya y precisó que los detalles que aún restan serán definidos por el Comité Técnico, entre los que mencionó: definir el precio que se estaría dispuesto a pagar por tonelada de basura recolectada, determinar el plazo para que la empresa que se haga cargo comience a trabajar y precisar que situaciones y bajo qué términos implicaría una revocación de contrato.

A más tardar en marzo se haría pública la convocatoria.

Respecto a los costos que estarán analizando para determinar cuánto estaría el municipio dispuesto a pagar, Figueroa explicó que en es de entre 450 y 700 pesos por tonelada lo que se paga por este servicio. Solo en la parte de la cañada se levanta en promedio entre 100 y 120 toneladas.

“Sí va a salir un poquito más caro la concesión porque el servicio se estaría dando al 100 %, ahorita el servicio que estamos ofreciendo va del 60, 70 % según las condiciones que traigo; en realidad no es que sea más caro sino que en lugar de cubrir un 60 % se cubre un 100 %”, así respondió Figueroa al ser cuestionado si con estos costos no sale mucho más caro concesionar el servicio de lo que está siendo ahora.

La concesión del servicio de recolección sólo aplicará para la parte de la cañada, carretera Panorámica, los límites con Valenciana, Presa de la Olla, Santa Teresa y Puentecillas.

Plantilla, una carga

Figueroa manifestó que el despido de por lo menos 60 empleados del área de limpia sigue en pie, aunque es muy posible que la empresa que se haga cargo de la concesión tenga la necesidad de contratar choferes y macheteros y ahí podrían ser recontratados pero, subrayo, que esa no será una obligación de la empresa ni se pondrá como cláusula de contrato.

“La carga prestacional del sindicato es un elemento fuerte, tenemos choferes que se dedican a la pepena aunque ya no es PET ahora sólo es cartón pero conlleva mucho tiempo, tenemos cargas prestacionales que son muy altas y que no las tiene la iniciativa privada (…) se ha vuelto una carga económica difícil de seguir alimentando”, expresó Figueroa y aseguró que no van contra el sindicato, simplemente buscan optimizar la recolección de basura en la ciudad, además comentó que el dinero para liquidaciones ya está contemplado.