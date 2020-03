Pese a pandemia, el Vive Latino no se cancela

Agencias

Ciudad de México.- Debido a la pandemia de coronavirus que azota a gran parte del mundo, y que ha hecho que varios eventos deportivos se suspendan o cambien de fecha, algunas bandas musicales y artistas han cancelado sus presentaciones en México, específicamente en el festival Vive Latino que se llevará a cabo este fin de semana, así como otros conciertos individuales.

La banda estadounidense She Wants Revenge fue la primera en anunciar la cancelación de su presentación en el Vive Latino 2020, así como sus presentaciones en Guadalajara y Monterrey, debido al coronavirus.

“Fue una decisión difícil y no la tomamos a la ligera, sentimos que por salud y seguridad de nuestras familias así como nuestros queridos seguidores, debemos restringir nuestros viajes, siguiendo las recomendaciones de los científicos y médicos profesionales de evitar las grandes multitudes”, fue parte del comunicado que emitió la banda estadounidense.

No son los únicos

El festival informó que, a causa de las restricciones de vuelos en varios países europeos por la propagación del Covid-19, varias bandas que estarían presentes en la edición 2020 no actuarán.

“Algunas bandas del VL20 no podrán presentarse por problemas de traslados y afectaciones en sus países”, escribieron los organizadores en sus distintos perfiles.

El programa del festival se desarrollará durante dos días; los artistas que no se presentarán y que estaba anunciados para el sábado 14 son: All Them Witches, Fangoria, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

El domingo 15 cancelaron la presentación de Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu y She Wants Revenge.

Ricky Martin cancela gira en México

A través de un comunicado, Ricky Martin anunció oficialmente la cancelación de sus conciertos de su gira ‘Movimiento’ en México como medida de prevención ante la propagación del coronavirus Covid-19.

“La difícil decisión se ha tomado dado que para Ricky Martin y su equipo”, se lee en el comunicado, darán prioridad al resguardo de la salud tanto del público como del equipo que forma parte de la gira.

La cancelación definitiva de las presentaciones del puertorriqueño se dio unas horas después de que anunciara que no se presentaría en Monterrey la noche del viernes y de haber suspendido su encuentro con medios, y se basó en la información que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha difundido en las últimas 24 horas.

Hasta ahora no se sabe cuándo se reagendarán sus conciertos, sin embargo, se espera que las fechas se anuncien “lo más pronto posible”.