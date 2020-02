Pese a oposición, aprueban empresa de vigilancia para el C4

Redacción

León.- “Ustedes son el eslabón más importante en la cadena de bienestar”, expresó el alcalde Héctor López Santillana al iniciar la Estrategia del Modelo Planet Youth.

En la entrega de reconocimientos a 185 enfermeras y enfermeros, iniciaron los talleres del programa Planet Youth, con el objetivo de mejorar la vida de la gente joven, sus familias, y la sociedad en general.

“Si hay alguien que se sacrifica por la vida de los demás, son ustedes. No he conocido a una persona que se dedique a la enfermería que no tenga ese espíritu de oficio”, agregó López Santillana.

Asimismo, María Reyna Reyes es una de las enfermeras reconocidas por su labor, compromiso y humanidad en los más de 17 años atendiendo a la ciudadanía.

“Cuando me encuentran allá afuera, me dicen: ‘usted es la enfermera de Presidencia, usted me ayudó’. Eso es lo bonito: el agradecimiento, el cariño y la confianza de la gente, no tanto la remuneración en dinero”.

El modelo Planet Youth consiste en crear para los niños un microentorno y el macroentorno diferentes con el fin de mejorar su cultura y el ambiente que los rodea, como medida de prevención.