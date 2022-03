El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, lideró un mitin de Morena en Irapuato en el que se promovieron los logros de López Obrador

Irapuato.- En un mitin, y a pesar de encontrarse en plena veda electoral, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, promovió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el salvador del país, y dijo que el rechazo del Parlamento Europeo al proyecto de reforma presentado por el primer mandatario nacional obedece a intereses económicos de empresas de la ultraderecha.

En plena veda electoral por la consulta de revocación que se llevará a cabo el próximo 10 abril, en Irapuato se llevó a cabo “un foro para la reforma energética”. El evento se realizó como si se tratara de un mitin electoral, con porras y matracas.

“El Parlamento Europeo criticó al gobierno de nuestro presidente y saben cuál es el tema de fondo, que están defendiendo a esas grandes empresas, son simuladores, no son demócratas, son representantes de la derecha extrema”, dijo Mario Delgado.

“En Europa están aliados a estas empresas lo mismo que pasa en nuestro país los conservadores no defienden al pueblo defienden sus intereses, defienden sus negocios, extrañan la corrupción la política de saqueo que durante tantos y tantos años tuvieron en México, por eso es más que una reforma eléctrica es el bienestar de todas y de todos y el de acabar para siempre con la corrupción, esa es la gran transformación que encabeza nuestro presidente, está defendiendo nuestra soberanía, nuestra dignidad como mexicanos, se acabó la época colonial, porque hoy tenemos un presidente que defiende a su pueblo”, añadió.

Entre porras de “No está sólo” y “Es un honor estar con Obrador”, Delgado Carrillo recordó en varias ocasiones a los asistentes (entre los que se encontraban las diputadas locales Irma Leticia Sánchez y Alma Alcaraz) los logros de López Obrador y de la cuarta transformación, aún a pesar de que la veda prohíbe destacar éxitos de cualquier nivel de gobierno o promover a algún funcionario o político.

“Los adversarios no tienen ideas, no tiene proyectos, siempre contestan lo mismo y vean lo que ha logrado el presidente de la República gobernando con honestidad, nuestro país se está transformando a fondo, no es una simulación, es el cambio verdadero y por eso nos ha tocado vivir este período histórico y pensaban que era un eslogan de campaña, los conservadores nunca pensaron que se iba a ir a fondo y hoy estamos hablando aquí de una reforma eléctrica pero es parte de erradicar la corrupción en todo nuestro país en todos los sectores de la vida, de nuestro país, porque estos neoliberales hasta la luz se robaron”.

