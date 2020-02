Pese a fríos y llovizna estudiantes conmemoran aniversario de Constitución de 1917

**Staff correo

Estado.- Mientras que el diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, señaló que el hecho de que no han sido identificados más de 500 cadáveres en un periodo de 4 años en la entidad es prueba de la ineficiencia con la que opera la Fiscalía General del Estado (FGE), para la legisladora del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, consideró que pese a los protocolos para la atención de estos casos, no ha habido avance en el tema, pues además puede tratarse de un asunto de falta de recursos.

Lo anterior luego de que correo publicó que de acuerdo con información de la FGE, en los últimos 4 años, un total de 510 cuerpos han sido inhumados en fosas comunes debido a que nadie los reclamó, de estos, sólo 158 cuentan con un ‘archivo básico completo’, lo que significa que cuentan con información sobre su perfil genético, huellas dactilares y registro dental.

Además, del total de cuerpos sin identificar, el municipio de León encabeza la lista, pero también destaca la alta incidencia de casos registrados en Pénjamo.

“Es un fracaso”

Ernesto Prieto manifestó que se debe dar la oportunidad a las familias de personas desaparecidas de conocer si entre estos cuerpos se encuentran sus familiares.

“Es un tema forense que le atañe a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y es una prueba más del fracaso en materia seguridad, del fracaso, en materia de procuración de justicia, empezando por algo muy básico que es darles la oportunidad a las familias de los desaparecidos de conocer sí en estas fosas comunes encuentran los cuerpos de sus familiares y tener tranquilidad y paz o por lo menos certeza de algo”, señaló.

Insistió en que es necesario que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, inicie un procedimiento a Carlos Zamarripa Aguirre para poderlo separar del cargo como fiscal general y sería el Congreso del Estado quien tome la última decisión.

Ninguna familia fue notificada: activistas

Hasta el momento, la FGE no ha notificado a ninguna familia la posible localización de su familiar desaparecido de entre los 158 cadáveres que se encuentran en la fosa común y que cuenta con un ‘archivo básico completo’, es decir con un perfil de ADN, huellas dactilares y registro dental.

Así lo señaló José Gutiérrez Cruz, representante del colectivo Sembrando Comunidad de Irapuato, quien manifestó que tras la nota de correo, “me preguntaban (familiares) si a alguien del colectivo le habían llamado para decirle que se había encontrado a su familiar, y al día de hoy, a ninguno, a nadie de nosotros (nos han llamado)”.

Respecto al tema, José Gutiérrez mencionó que hubo un acercamiento en diciembre del año pasado con la FGE, específicamente con Claudia Mota, de la Fiscalía de la Región B, “en donde parte de nuestras interrogantes era, precisamente (…) saber qué protocolos estaban siguiendo ellos para la preservación de los cuerpos, para la identificación y pues para el caso de que estos cuerpos correspondieran a los familiares de las personas desaparecidas, se entregaran y esa pregunta no nos la contestaron, entonces al día de hoy”.

Dijo que los colectivos y familiares de personas desaparecidas, manifestaron en sus diversos grupos su tristeza en virtud de que hay “500 personas que no han regresado con sus familias o que no regresaron independientemente de las circunstancias y no conocemos cuáles son los procesos que se están llevando a cabo y es importante que conozcamos esos procesos para saber cómo está funcionando la Fiscalía”.

Se dicen segregados

Colectivos y familiares de personas desaparecidas reprocharon nuevamente que el Congreso del Estado no está tomando en cuenta las propuestas que han venido haciendo para incluirlas en las iniciativas de Ley de Víctimas y Ley de Desaparición Forzada y Declaración de Ausencia próximas a dictaminarse.

Aunado a ello, manifestaron su inconformidad porque no se ha creado -mediante decreto- la Comisión de Estatal de Búsqueda que fue uno de los compromisos del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y por el contrario, de acuerdo con los pre-dictámenes presentados la semana pasada por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se pretende que dicha comisión sea creada por ley, lo que retrasaría los procesos de búsqueda.

Así fue denunciado por José Gutiérrez, representante del colectivo ‘Sembrando Comunidad’, de Irapuato luego de que acudió al Congreso local para entregar una carta tanto al legislativo como a la presidenta de las Comisiones Unidas, Libia Dennise García Muñoz, en donde se exige que se incorporen las opiniones y propuestas de las víctimas y familiares de desaparecidos.

sin transparencia

Por su parte, el representante del colectivo ‘A Tu Encuentro’ José Gutiérrez consideró que no se puede hablar de que la FGE está rebasada en el trabajo, cuando ni siquiera transparenta la información y se tienen datos inciertos, lo que ha dejado a muchas familias seguir viviendo en la incertidumbre sin saber el paradero de sus desaparecidos.

Han pasado casi dos meses de que el colectivo se reunió con la subfiscal Claudia Mota y sólo una persona ha sido identificada; se trata de uno de los desparecidos en el anexo, y cuyos restos fueron encontrados semi enterrados en Irapuato.

“En vez de que sólo 156 cuerpos, se debería tener la identidad de más de la mitad, son muy pocos los que se recupera una identificación, y son muy pocos, están dejando a muchas familias sin encontrar a sus familiares por un pésimo trabajo, por lo menos en la transparencia”, comentó José Gutiérrez.

