Pese a fallas, SIBE no debe afectar a usuarios

Algunas unidades del transporte público han presentado fallas con el nuevo Sistema de Boleto Electrónico, pero el director de Movilidad asegura que los operadores deben aceptar aun así a los usuarios

Roberto Lira

Celaya.- Luego de que en el mes de febrero se cumpliera el tiempo límite para que todas las unidades de transporte público contaran con el equipo de modernización, se continúan presentando casos en que los validadores del prepago no están funcionando, ya sea por desconexión de los operadores o por fallas en el sistema. “No obstante, esto no debe afectar a los usuarios del Sistema de Boleto Electrónico (SIBE)”, precisó el director de Movilidad y Transporte Púbico, José Trinidad Martínez Soto.

Indicó que se han hecho revisiones junto con la empresa encargada de la tecnificación del transporte para detectar fallas en los sistemas. Sin embargo, la problemática se ha presentado más por desconexiones del Sistema de parte de algunos operadores.

“Derivado de esos reportes, la semana pasada se hizo una revisión por parte de la empresa de la tecnificación, NRTec, en coordinación con los concesionarios que han presentado cada una de estas fallas”, explicó Martínez Soto.

Agregó que se han aplicado sanciones a la empresa Ómnibus Urbanos y Suburbanos que manejan estas rutas, suspendiendo las unidades hasta que se compruebe que esta funcionado el sistema.

En la última semana han sido alrededor de 10 y 12 unidades las que han presentado fallas en este sistema. No obstante, Martínez Soto enfatizó en que el funcionamiento de los validadores no debe ser impedimento para brindar el servicio a quien cuenta con su tarjeta.

“Algo que debe de saber la ciudadanía es que aunque la unidad no cuente con el validador funcionando, si los usuarios traen su tarjeta con saldo, deben darles el servicio. El operador no puede negar el servicio, simplemente debe hacerlo y si no funciona es gratuito”.